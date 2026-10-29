Coming Up Roses de Harry Styles: Los mensajes ocultos en su nuevo videoclip

Harry Styles, el reconocido cantante, compositor y actor lanzó el lunes 26 de octubre de 2026 el videoclip de su nueva canción Coming Up Roses, la cuarta entrega de su último álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Lo que en principio iba a ser una canción navideña, poco a poco comenzó a tornarse en un tema con un significado mucho más profundo que habla de reconocer el valor de una relación aunque haya terminado, afirmó el artista en una entrevista para Apple Music.

El vídeo comienza presentando a Harry bailando un vals en un salón de aspecto antiguo junto a una mujer rodeados de diferentes tipos de personas: una mujer vestida de novia, una mujer de edad avanzada, un hombre con collarín y más. Se trata de un clip dirigido por Bradley y Pablo, el mismo dúo detrás de la producción y grabación del tema "Watermelon Sugar" que llevó al cantante a ser ganador de su primer Grammy en 2021.

A pesar de parecer un vídeo sencillo, los fans no han tardado en buscar los posibles easter eggs y significados ocultos en algunos detalles. Los personajes mostrados parecen representar diferentes historias o etapas de la vida. Lo primero que capta la atención de los espectadores es cuando una mujer rompe la dinámica y empieza a bailar sola, mostrando una especie de ruptura con la pareja de baile. Por otro lado, el detalle que no se ha dejado escapar ha sido el hombre de camisa azul y collarín cervical dado que se le ha asociado a una antigua fotografía del diseñador Marc Jacobs que tuvo una relación sentimental con con el modelo y empresario Harry Louis.

Esto ha dado pie a que los fanáticos vuelvan a la teoría reconocida como Larry Stylinson, el legendario shippeo que hacian las directioners que combinaban los nombres de los exintegrantes de One Direction Harry y Louis especulando que tenian una relación secreta.

A pesar de que ambos artistas siempre lo han desmentido de manera pública, cada pequeño detalle como es este del personaje del collarín en este nuevo videoclip vuelve a poner a los seguidores en la posición de descifrar un mensaje oculto y siguen convencidos de que la teoría no es completamente falsa.

Harry Styles, por otro lado, ha extendido su gira de escala mundial "Together, Together" para promocionar este álbum que incluye el exitoso sencillo "Aperture" que le colocó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 de Estado Unidos hasta el mes de agosto de 2027, con una ruta que pasará por destinos como Los Ángeles, Toronto, Berlín, París o Madrid.