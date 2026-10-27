Macklemore inicia el Free Palestine Tour en Dublín: "Me enorgullece estar en solidaridad con el pueblo palestino"

El cantante estadounidense Macklemore ha comenzado su nuevo tour Free Palestine tras haber sido expulsado hace varias semanas del tour "The Loop" de Ed Sheeran tras denunciar el genocidio de Israel en Gaza y mencionar "Free Palestine" numerables veces.

Macklemore abrió el concierto en la capital irlandesa ondeando una bandera palestina y declara: "Me enorgullece estar aquí en el escenario en solidaridad con el pueblo palestino. Seguiremos luchando por la liberación colectiva hasta nuestro último aliento". Durante el evento el cantante ha sido aplaudido por los fans de Dublín que levantaban banderas palestinas, camisetas con los colores negro, rojo y verde, y pañuelos palestinos.

El concierto que tuvo lugar el lunes 26 de octubre en el 3Arena de Dublín congregó a 13.000 personas que no pararon de gritar "Free Palestine" sin parar y de darlo todo con la música de Macklemore que interpretó sus mayores éxitos, Thrift Shop, Same Love, Can't Hold Us y la canción que lanzó en 2024 en apoyo a las protestas universaitarias contra el genocidio.

Pero no fue el único en subirse a la escenario, el concierto contó con artistas de gran talla, entre ellos Hozier, el cantante de Take Me to the Church, el grupo de rap Kneecap, Beoga y Tones and I que también se han mostrado públicamente en contra de las acciones de Israel.

Por otro lado, también le acompañaron artistas como Lina Mackloul y el DJ palestino-estadounidense Habibeats y el activista Liam Cunningham, conocido por su papel en Juego de Tronos, los cuales discutían sobre la polémica entre los sets.

¿Cómo estalló la polémica en la que se vio envuelto Ed Sheeran?

El problema se inició en el pasado concierto de la gira de Sheeran que se tuvo lugar hace 6 semanas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey donde Macklemore tras mencionar las palabras "Palestina Libre" acabo siendo expulsado de la gira, "Esas dos palabras resultan tan amenazantes para algunas personas que preferimos silenciarlas antes que afrontar su verdadero significado... De alguna manera, se han vuelto más controvertidas que el sufrimiento que las hizo necesarias" afirmaba el artista.

Ed Sheeran por su parte confirmó que los dueños de los estadios en las fechas restantes del tour inicial amenazaron con prohibir cualquier otro concierto que se realizase junto a Macklemore y que no tuvo más opción que quitarlo del cartel.

Después de que Macklemore fuera expulsado del tour los otros teloneros Beoga y Finneas, hermano de Billie, se fueron por su propio pie en apoyo a Macklemore y al pueblo palestino. Las declaraciones tibias de Ed Sheeran al respecto intentando jugar la carta de no mojarse en política, ser neutral y entender ambas posturas del conflicto hicieron que gran parte del mundo se le echará encima en redes por no defender a su amigo y por no reconocer la gravedad del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del estado sionista de Israel.

Tras lo sucedido Macklemore decidió donar el dinero que había cobrado en sus conciertos con Sheeran y además no conforme con la situación decidió crear este nuevo tour Free Palestine cuyo fin es donar también los fondos obtenidos a Palestina.

El tour "Free Palestine" continuará esta semana en las ciudades París y Londres. En cuanto a próximas fechas para Estados Unidos, los conciertos se anunciarán más adelante, nos comunica Macklemore.