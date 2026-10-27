Uxue López declara que la obligaron a retractarse de sus palabras contra Plex después de su ruptura

Uxue López llevaba algo más de un año sin ocupar demasiados titulares, pero en los últimos días sus contenidos para redes han dado mucho de qué hablar. Primero, publicó un vídeo en el que, aparentemente, insinuaba que Aitana había reconocido, sin darse cuenta, que Plex había dejado a Uxue por la cantante, debido a las fechas en las que empezaron a salir juntos. Ahora, ha recurrido a un directo en sus redes para dar las explicaciones que creía oportunas; entre ellas, que los comunicados que hizo para retractarse de sus palabras contra Plex fueron publicados por obligación.

Uxue también ha aprovechado para contar cómo vivió la polémica de la ruptura, y qué es lo que pasó para que sus declaraciones acabasen en los medios de comunicación: un periodista faltó a la verdad y filtró una conversación que mantuvo con ella por teléfono. Dice que ya ha pedido las disculpas suficientes y que, aunque no se comportó de la manera ideal, tampoco cree que las críticas contra ella hayan sido justas.