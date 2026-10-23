La reacción de Ibai cuando le recuerdan sus críticas a vender La Velada del Año a Netflix: "Habló de puta la tacones"

Apenas unos días después de anunciar su histórico acuerdo con Netflix para llevar La Velada del Año a la plataforma de streaming durante los próximos tres años, unas antiguas declaraciones de Ibai Llanos han vuelto a circular por las redes.

Numerosos usuarios han recordado al streamer su postura anterior sobre la posibilidad de vender el evento a un servicio de streaming. De hecho, en un clip que ha resurgido, defendía que La Velada del Año debía mantenerse en Twitch o YouTube, en lugar de dar el salto a servicios de pago.

"Es que yo no lo vendería a Netflix. Yo lo haría siempre para YouTube o Twitch. Que le den por culo a Netflix. El problema de que tú hagas algo para Netflix ya deja de pertenecer tanto para tu comunidad y para tu gente. Hay una parte muy buena porque es colaborar con Netflix, HBO o Amazon Prime, que es increíble, pero que sea accesible para todo el mundo es increíble", decía el creador de contenido.

Tras ello, algunos usuarios como @TitoPadronso han criticado a Ibai: "Oye, Ibai, te diría que has vendido La Velada del Año a Netflix y que ahora mucha gente no lo verá, pero has hecho de puta madre, yo si me llenan los bolsillos también lo hubiera hecho. Lo que no debiste es decir que no lo venderías por dinero y luego hacerlo".

Lejos de dejar pasar los comentarios, Ibai ha respondido con ironía, negando que la decisión se hubiera tomado por una cantidad insignificante. Sin embargo, otra de sus respuestas ha sido la que más repercusión ha generado.

"Un nabo que me va a venir a dar consejos un pavo que vende 50 tuits diarios a kelshi. Habló de putas la tacones", ha señalado con contundencia.

Y es que, cuando se trata de un creador tan expuesto como Ibai, la hemeroteca puede convertirse en un rival muy difícil.

El pasado 19 de octubre, Ibai anunció una alianza con Netflix, que retransmitirá las ediciones de La Velada del Año de 2027, 2028 y 2029.

Desde su nacimiento en 2021, La Velada del Año ha experimentado una evolución meteórica, batiendo récords edición tras edición y trascendiendo el mundo de las redes para dar el salto a otros sectores como el periodismo, la música o el deporte.