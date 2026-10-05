Ibai se moja sobre el problema de la vivienda: "Es imposible pensar que un joven se pueda comprar una casa"

El problema de la vivienda es el asunto más comentado entre los jóvenes españoles desde hace varias semanas, pero son pocos los creadores de contenido que han decidido pronunciarse sobre el tema. Entre los pocos que lo han hecho, está Ibai, que ha aprovechado uno de sus streams para explicar lo que opina al respecto. Según lo que ha expresado, no cree que sea justo que haya personas con estudios, trabajando y de más de 30 años que no puedan acceder a una vivienda en propiedad.

"Cómo es posible que una persona con treinta años, habiendo terminado una carrera, habiendo terminado incluso un máster, trabajando viva en Madrid en un piso acompañado por dos italianos que no conoce de nada porque para lo único, para lo que le llega es para alquilar una habitación o para alquilarse él un piso él solo y sea totalmente imposible pensar que puede comprarse una casa", ha sentenciado en directo.

Aunque muchos de sus seguidores han aplaudido que se manifieste al respecto de este problema, otros muchos en redes han criticado que opine abiertamente y ante una gran audiencia sobre asuntos como este. En un sector como el de los streamers, en los que las algunas de las figuras más conocidas deciden residir en Andorra e invertir en comprar numerosas viviendas para sacar un rédito económico de ellas, las declaraciones de Ibai han sido percibidas como algo fuera de lugar. Eso sí, cabe destacar que Ibai no es ejemplo de ello, al ser residente en Barcelona y propietario de una sola vivienda.