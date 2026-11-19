Víctor Gómez, un hombre que viaja constantemente por trabajo y que además sube contenido a sus redes sociales mostrando sus experiencias en los diferentes destinos visitados se ha vuelto viral en cuestión de horas tras reflexionar sobre el precio de unas mandarinas de origen español en Finlandia, país en el que se encuentra actualmente. El creador de contenido acumula más de 11.000 seguidores en Instagram y, en TikTok, su vídeo ha alcanzado alrededor de 13.000 visitas y más de 100 comentarios con usuarios que compartes su misma indignación.

El motivo del vídeo es que Víctor tras volver a Finlandia 11 años después, por curiosidad quería comprobar si las mandarinas estaban más baratas que en España como en aquel entonces y efectivamente, se llevó la sorpresa: “Más baratas que en Gijón, o sea, ¿esto qué sentido tiene? Porque estas mandarinas son de España, lo pone bien la etiqueta” comentaba indignado, al ver que las mandarinas rondaban 1,69 el kilo.

Tras confirmar los precios, continúa comentando que no tiene sentido que sean más baratas recordando que el nivel de vida de Finlandia es mucho más caro y que por consecuencia y por lejanía, los precios deberían ser más caro o por el contrario, los precios en España deberían bajar : "Gijón está más cerca que Finlandia de Valencia y la zona donde se cultivan las mandarinas, entonces, qué ha pasado aquí? Encima, el nivel de vida de Finlandia es muchísimo más alto que el de España, por lo menos casi el doble".

Por otro lado, ha continuado haciendo un llamamiento a aquellos que vean el vídeo, indicando que los ciudadanos españoles deberían estar furiosos ya que los sueldos no suben, pero el nivel de vida encarece: "Encima los sueldos de España no suben, que alguien me explique qué está pasando aquí". Así mismo, cuestiona que no todo gira entorno a los políticos: "En España, mientras sigamos creyendo que todo se debe a los políticos, no vamos a avanzar nada. Cuando un país es pobre, las cosas son más caras que cuando un país es rico".

En respuesta a los comentado, hay variedad de comentarios, uno de ellos resalta sobre los demás indicando: "Tiene toda la razón, en Alemania pasa lo mismo en mi caso. Mandarinas, naranjas y limones españoles más baratos".