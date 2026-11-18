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España es el cuarto país del mundo que más vacaciones pide para jugar a GTA 6
España ha quedado en cuarta posición en el ranking de países que más han aumentado sus solicitudes de día libre para el lanzamiento de GTA 6. En comparación con el año pasado, han subido un 44%.
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El lanzamiento de GTA 6 es una fecha señalada en el calendario de los gamers desde hace meses, y son muchos los que dedicarán por completo los próximos días a descubrir lo que este título tiene por ofrecer. Algunos lo han llevado incluso más allá, y han decidido solicitar uno o varios días libres para jugar a GTA 6, y España es uno de los países que más lo ha hecho.
A nivel internacional, Italia lidera el ranking de aumento de solicitudes de día libre, con un 91%. Le siguen India, Irlanda y después España: la cantidad de personas en nuestro país que ha pedido tener vacaciones ese día ha subido un 44% con respecto al año pasado, al menos dentro del sector tech. Muchos han solicitado también el día 20 de noviembre, para hacer todo un puente de maratón de GTA 6.
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