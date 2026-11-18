El lanzamiento de GTA 6 es una fecha señalada en el calendario de los gamers desde hace meses, y son muchos los que dedicarán por completo los próximos días a descubrir lo que este título tiene por ofrecer. Algunos lo han llevado incluso más allá, y han decidido solicitar uno o varios días libres para jugar a GTA 6, y España es uno de los países que más lo ha hecho.

A nivel internacional, Italia lidera el ranking de aumento de solicitudes de día libre, con un 91%. Le siguen India, Irlanda y después España: la cantidad de personas en nuestro país que ha pedido tener vacaciones ese día ha subido un 44% con respecto al año pasado, al menos dentro del sector tech. Muchos han solicitado también el día 20 de noviembre, para hacer todo un puente de maratón de GTA 6.