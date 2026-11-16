Un joven español que lleva un año viviendo en Noruega alucina con esto que hacen allí

El español Jorge Miota, lleva alrededor de un año disfrutando de la experiencia nórdica de vivir en Noruega. Cuenta con casi 3.000 seguidores en Instagram y 5.000 en TikTok, sin embargo sus publicaciones las visualizan miles de personas que están enganchadas a las curiosidades que comenta durante sus viajes, basados en la cultura de otros países.

En este caso, ha compartido algunos detalles que más le han impactado de vivir allí en diferencia a España, para aquellos que quieran vivir la misma experiencia que él. El vídeo publicado ha alcanzando hasta 32.000 visualizaciones en tan solo 3 días y ha generado múltiples comentarios por parte de los usuarios, igual de sorprendidos.

En primer lugar, habla sobre el flujo del dinero, en noruega, no se utiliza efectivo, Jorge afirma que no ha tocado un billete en todo el año que lleva viviendo allí: “Todo se paga con el móvil o con la tarjeta de crédito, hasta un mísero chicle. Es más, aquí tengo preparado el primer billete".

Por otro lado, y lo que más ha dado de qué hablar, es que los bebés duermen fuera de los establecimientos aunque el temporal sea de invierno, dado que de esta manera, según ellos, mejora su sistema inmune: “Los bebés duermen fuera. Esto lo he visto varias veces en el pasado invierno. A -20 grados y todavía no me lo creo. Esto es algo que, si lo vemos en España, es impensable, podríamos pensar que la madre o el padre están absolutamente locos" afirma el creador de contenido.

Por último, ha comentado la gran diferencia entre ambos países a la hora de optar por el transporte público y es que en Noruega no hay que mostrar ningún ticket al conductor a la hora de subir al vehículo, la confianza es plena, pero si te topas con algún revisor de casualidad, la multa te quitará la ganas de no haber abonado el importe correspondiente: "No hay barreras, no hay nadie que te revise el ticket, aquí se confía plenamente en ti. Eso sí, como suban los revisores y te pidan el ticket y no lo tienes, ahí si lo has cagado, te meten aproximadamente unos 120-130 euros de multa".

Para cerrar el vídeo, Jorge termina comentando: "esto es lo más sano que tiene esta sociedad", contento con la tranquilidad y confianza de la que se encuentra rodeado. Por otro lado, un usuario ha respondido a su reacción frente a la siesta de los bebés, comentando que se trata de la denominada "siesta nórdica", una acción muy común en países nórdicos y completamente inofensiva.