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LATIN GRAMMY 2026

La lista completa de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy

Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026 con su álbum Lux y La Perla recibiendo hasta seis galardones.

Rosalía durante la 27º edición de los Latin Grammy

Rosalía durante la 27º edición de los Latin Grammy Gtres

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EFE
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La española Rosalía conquistó con seis premios la 27º edición de los Latin Grammy, seguido del cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios:

Álbum del año:

'Lux (Complete Works)', de Rosalía

Grabación del año:

'Niño', de Milo J

Canción del año:

'La Perla', de Rosalía

Mejor artista nuevo:

Aria Vega

Mejor álbum contemporáneo de pop:

'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana:

'Tropicoqueta', de Karol G

Mejor álbum de rock:

'Shine', de Fito Paez

Mejor álbum cantautor:

'Taracá', de Jorge Drexler

Mejor álbum de música alternativa:

'LUX (Complete Works)', de Rosalía

Mejor canción de tropical:

'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto

'Relidad-Es', de Grupo Niche

Mejor canción de pop:

'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Mejor canción urbana:

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor canción de rock:

'Ego', de The Warning

Productor del Año:

Edgar Barreraccc

Compositor del Año:

Sara Schell

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