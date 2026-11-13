La lista completa de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy

La española Rosalía conquistó con seis premios la 27º edición de los Latin Grammy, seguido del cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios:

Álbum del año:

'Lux (Complete Works)', de Rosalía

Grabación del año:

'Niño', de Milo J

Canción del año:

'La Perla', de Rosalía

Mejor artista nuevo:

Aria Vega

Mejor álbum contemporáneo de pop:

'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana:

'Tropicoqueta', de Karol G

Mejor álbum de rock:

'Shine', de Fito Paez

Mejor álbum cantautor:

'Taracá', de Jorge Drexler

Mejor álbum de música alternativa:

'LUX (Complete Works)', de Rosalía

Mejor canción de tropical:

'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto

'Relidad-Es', de Grupo Niche

Mejor canción de pop:

'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Mejor canción urbana:

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor canción de rock:

'Ego', de The Warning

Productor del Año:

Edgar Barreraccc

Compositor del Año:

Sara Schell