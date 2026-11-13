LATIN GRAMMY 2026
La lista completa de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy
Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026 con su álbum Lux y La Perla recibiendo hasta seis galardones.
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La española Rosalía conquistó con seis premios la 27º edición de los Latin Grammy, seguido del cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.
Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios:
Álbum del año:
'Lux (Complete Works)', de Rosalía
Grabación del año:
'Niño', de Milo J
Canción del año:
'La Perla', de Rosalía
Mejor artista nuevo:
Aria Vega
Mejor álbum contemporáneo de pop:
'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana:
'Tropicoqueta', de Karol G
Mejor álbum de rock:
'Shine', de Fito Paez
Mejor álbum cantautor:
'Taracá', de Jorge Drexler
Mejor álbum de música alternativa:
'LUX (Complete Works)', de Rosalía
Mejor canción de tropical:
'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto
'Relidad-Es', de Grupo Niche
Mejor canción de pop:
'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia
Mejor canción urbana:
'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor canción de rock:
'Ego', de The Warning
Productor del Año:
Edgar Barreraccc
Compositor del Año:
Sara Schell
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