U2 le dedica una canción a Rosalía: así es el adelanto de The Mirror Maker

La reconocida banda de rock irlandesa U2 desveló el 6 de noviembre de 2026 un adelanto de su nuevo tema llamado The Mirror Maker, una canción como tributo a la artista catalana, Rosalía. El fragmento emitido durante el telediario de la de la tarde de RTVE ha mostrado a los oyentes que el nuevo disco, Carnaval de Luz apostará por un sonido de pop rock.

El esperado álbum de los irlandeses saldrá al completo el próximo 13 de noviembre, pero el avance emitido ha supuesto revuelo en redes sociales por parte de los fans de la banda y de la cantante española.

En cuanto al tema, cuenta con un sonido envolvente propio del grupo con el poder del pop rock, pero la letra de este es lo que ha dado para hablar en internet de manera inmediata. En ella, Bono y el resto de integrantes muestran una gran admiración por el trabajo de Rosalía y la manera en que es capaz de transformar la realidad en arte y movimiento: "los sueños condenados dentro de una chica" o "Rosalía, la olé" son algunos de los fragmentos que han destacado. Sin embargo, lo que más a captado la atención de los seguidores ha sido el estribillo principal "En tu baile aprendemos a rezar".

Durante los últimos años, Rosalía ha envuelto su música en conceptos como la fe, el misticismo, el flamenco y la transcendencia de los espiritual hacia su identidad personal y profesional, su álbum LUX es el más destacado. Lo más importante de este homenaje es ver como una de las bandas más referentes del rock decide aplaudir el trabajo de la española.

A la espera de poder escuchar el álbum completo en unos días, este adelanto nos deja claro que Rosalía se ha convertido en una gran referente para sus seguidores y dentro de la industria musical.