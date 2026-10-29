Estos son los nuevos artistas anunciados para los Latin Grammy de 2026: ¿Quiénes acompañaran a Rosalía?

Se acercan los Latin Grammy 2026 y La Academia Latina de Grabación expande el cartel con nuevos artistas confirmados que actuarán en la 27 edición de Premios Grammy Latinos que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La organización ha consolidado una lista de cantantes muy variados con el fin de que estos premios conecten con todo tipo de públicos de todas las edades.

Los nuevos anunciados son artistas de calibre internacional, entre ellos, el reguetonero Feid, Milo J, Cristian Castro, Camila Fernández, Fonseca, Reik, Sofía Reyes, Luis Fernández, la española Niña Pastori, Yami Safdie, la banda mexicana de rock The Warning y la banda estadounidense Grupo Frontera que atraviesa sus mejores años en la industria de la música regional mexicana.

Por otro lado, la noche no sólo estará cargada de actuaciones individuales también tendrá lugar un emotivo homenaje a José Alfredo Jiménez el compositor mexicano más influyente de la música ranchera, autor de temas como El Rey o Caminos de Guanajuato.

Entre los nombres que ya estaban confirmados tenemos a las estrellas del evento la cantante catalana Rosalía y el legendario Daddy Yankee que actuarán junto a Carín León, Silvana Estrada, los mexicanos Vivir Quinatana, Xavi, Banda los Recorditos, Jorge Drexler, Mon Laferte, Juanes,Kany García y los venezolanos Rawayana y Elena Rose.

Además, el cantante y compositor puertorriqueño Yankee no sólo interpretará en el escenario, sino que recibirá el premio a Persona del Año 2026 haciendo apología a su carrera musical y a sus numerosas labores humanitarias.

Finalmente, España tendrá un hueco especial en los Latin Grammy 2026 con algunos de los artistas nacionales más importantes a nivel mundial. El cartel ya está completo y los nombres que lo componen son Alejandro Sanz, Bad Gyal, Pablo Alborán, Quevedo, Leiva y por su puesto Rosalía.