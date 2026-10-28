Aitana confiesa sus planes para ser madre junto a Plex: "Todavía nos veo jóvenes, pero es mi ilusión"

Cada una de las declaraciones de Aitana, uno de los personajes del momento, desata un sinfín de reacciones. Y esta vez no ha sido menos. Después de sincerarse durante su paso por Argentina con su gira 'Cuarto Azul World Tour' y confesar que le encantaría casarse y ser madre con Plex, al que enamoradísima ha definido como "el mejor del mundo", ahora se convierte en la protagonista de la portada de la revista GQ del mes de noviembre con una entrevista en la que, además de reafirmarse en sus planes de no tardar mucho en vivir la experiencia de la maternidad junto al youtuber, se ha mojado como nunca sobre el problema de la vivienda en España con un aplaudido alegato: "Dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo. La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar".

Consciente de que es una "privilegiada", ha expresado que quiere utilizar su "altavoz" para denunciar las "injusticias" que están viviendo muchos que no pueden acceder a una vivienda y ha defendido que no está de acuerdo con que una persona posea 10 viviendas. "Y si las tiene que se le apliquen los impuestos que corresponda" ha afirmado rotunda.

Cuando visitó La Revuelta de David Broncano en 2024 fue duramente criticada y tachada de 'especuladora' al revelar que poseía cuatro casas. "Entonces, era una persona más pequeña y no tenía conciencia de lo que era el tema" ha admitido, aclarando que en la actualidad tiene 3 y las dedica a su "uso personal". "Una la tengo alquilada, pero las condiciones no tienen que ver con lo que está pasando en el mercado a día de hoy", ha explicado sin entrar en detalles, aunque sí ha defendido que "puedo decir que no especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca".

Y aunque tiene residencia en Miami por motivos profesionales, Aitana ha asegurado que sigue y seguirá tributando en nuestro país. "Dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo. La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar" ha sentenciado.

"Desde que hice mi relación pública, la prensa está más tranquila. En ese aspecto, la verdad es que estoy súper feliz. Es algo que quizá podría haber hecho antes, pero en su momento no quise. De alguna forma, por haberlo enseñado, estoy más tranquila en ese aspecto. Creo que lo estoy llevando todo mucho mejor" ha revelado sobre cómo lleva la expectación mediática que despierta su historia de amor con el conocido creador de contenido, que como ha revelado no la ha conocido sin antidepresivos a causa de una depresión que ya ha dejado atrás.

Muy feliz con Plex, la artista ha confesado que no le gustaría tardar mucho en dar un paso más en su relación: "En un futuro quiero ser madre, es mi ilusión. Y antes quiero quemar cartuchos. Con 27 años, ya he vivido muchas cosas, tanto yo como mi pareja, que también se ha dado tres vueltas al mundo. Pero todavía nos veo jóvenes, y a mí me gustaría ser madre joven. No ya, pero tengo que organizarlo en mi agenda. Soy una loca de la organización" ha expresado.