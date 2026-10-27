Jay-Z se elige a si mismo para protagonizar el descanso de la Super Bowl 2026

Los rumores se han confirmado y, tras semanas de especulaciones que apuntaban a nombres como Justin Bieber o Miley Cyrus, finalmente será Jay-Z quien protagonice el espectáculo del descanso de la Super Bowl en 2027. Se trata de una elección tan espectacular como sorprendente, teniendo en cuenta que es el propio rapero quien, a través de su empresa Roc Nation, se encarga cada año de seleccionar al artista principal del medio tiempo. Desde que asumió este rol, ha llevado al escenario a figuras de la talla de Shakira y Jennifer Lopez, Rihanna, Kendrick Lamar o un Bad Bunny que arrasó el año pasado junto a Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta.

El evento, presentado oficialmente por Apple Music, la NFL y Roc Nation, tendrá lugar en la Super Bowl LXI que se celebrará en el SoFi Stadium de Los Ángeles el próximo domingo 14 de febrero de 2027. Para el comisionado de la NFL, Roger Goodell, este anuncio es el broche de oro a una larga relación profesional. Goodell ha confesado que cuando firmaron el acuerdo inicial con Roc Nation para producir el show, su única petición fue que algún día fuera el propio Jay-Z quien subiera al escenario al sentir que era el momento adecuado, mostrándose ahora entusiasmado por la creatividad y el impacto cultural que el neoyorquino aportará al evento.

El rapero llega a esta cita en un momento inmejorable tras convertir 2026 en el año de "Jay-Z 30", una celebración global por el trigésimo aniversario de su trascendental álbum debut, Reasonable Doubt. Esta iniciativa le ha llevado a batir récords con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium, repitiendo el lleno absoluto en Londres, París y Los Ángeles. Echando la vista atrás, el propio Jay-Z ha reconocido que el viaje desde los tiempos de Reasonable Doubt hasta el escenario más grande del mundo ha sido increíble, definiendo su trayectoria de treinta años de música, trabajo y cultura como un verdadero sueño hecho realidad.

Su innegable huella en la industria queda avalada por hitos como ser el primer artista de hip-hop en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores y en el del Rock and Roll, además de poseer cuatro premios Emmy y 25 premios Grammy. Oliver Schusser, vicepresidente de Música y Contenidos Internacionales de Apple, ha destacado precisamente que la influencia del artista en la cultura musical mundial es tan profunda como innegable, augurando un espectáculo extraordinario tras años trabajando juntos en la sombra para elegir a otros artistas prolíficos.

Con la confirmación oficial y una retransmisión masiva asegurada a través de cadenas y plataformas como ESPN, ABC, Disney+, NFL+ y Univision, las miradas se centran ahora en quiénes serán los invitados que le acompañen en California. Todas las apuestas dan por sentado que Beyoncé compartirá micrófono con él en algún momento de la noche, de la misma forma que la industria descarta por completo la aparición del polémico Kanye West, con quien Jay-Z ha cortado toda relación pese al histórico disco que tienen en común.