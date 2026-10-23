Charli xcx se une a la nueva película de Martin Scorsese “What Happens at Night”

Charli xcx, cantante, compositora y productora británica de música pop se lanza nuevamente a la gran pantalla tras participar en varias películas durante los dos últimos años haciendo apariciones en producciones como “Faces of Death o I Want Your Sex”.

El cine ha sido una inspiración en su carrera musical. De hecho para su álbum “Music, Fashion, Film” contó con la aparición en la portada de Scorsese junto a John Cale y Marc Jacobs.

La nueva película de terror gótico producida por Apple Studios y StudioCanal será protagonizada por las figuras internacionales Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

Basada en la novela de Peter Cameron, “What Happens at Night” se adentra de manera psicológica con una historia de un matrimonio estadounidense que viaja hasta un remoto pueblo europeo para completar el proceso de adopción de un bebé. Sin embargo, el tramite se transforma en una pesadilla tras alojarse en un hotel donde se encontrarán a diferentes personajes que les llevarán a perder su identidad.

Este nuevo anuncio coincide con el cierre de gira de su nuevo disco “Brat” por Estados Unidos que finaliza este viernes en Las Vegas y en febrero continuará por Europa.