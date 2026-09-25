¿Cómo acabó Robert Pattinson con una camiseta de Las Petunias?

La vida está llena de historias rocambolescas y nunca sabes qué vueltas va a dar una camiseta ni de dónde salen los diseños que alguien decide copiar. Si no, que se lo digan a Las Petunias. La banda madrileña de punk-pop se ha convertido en el fenómeno del momento después de que Robert Pattinson —sí, el mismísimo actor de Batman, Crepúsculo y El faro— apareciera luciente en un vídeo promocional con una camiseta del grupo. ¿El pequeño detalle? Ese merchandising no era oficial; ellas jamás lo habían fabricado.

¿Cómo llegó esa prenda al armario de una estrella de Hollywood? Es la gran pregunta que inunda las redes sociales. Aunque el misterio solo podrá resolverlo el propio Pattinson si alguna vez le preguntan por ello, todo apunta a la clásica vía del bootleg: alguien cogió el diseño de portada de su primer EP, Creo que soy de porcelana, estampó la ilustración sin permiso y la puso a la venta. De ahí, a través de algún mercadillo vintage, una tienda de segunda mano o la búsqueda de armario de un estilista indie, la prenda acabó en el cuerpo del actor.

En un primer momento, el propio trío pensó que se trataba de un montaje hecho con Inteligencia Artificial. Sin embargo, tras comprobar la veracidad de la escena, no tardaron en reaccionar con su habitual sentido del humor. "El batman de nuestra generación es petunier", bromearon en su cuenta de X cuando les compartieron la imagen por primera vez. Poco después, aclararon el enigma del origen de la prenda: "Esa camiseta ni siquiera la hemos hecho nosotras ni la diseñadora. En plan algún loco ha cogido el diseño y las está vendiendo o la ha hecho el propio indie Robert Pattinson o yo qué sé".

Lejos de enfadarse por el plagio de su portada, Las Petunias han decidido cerrar este episodio surrealista con la mejor respuesta posible: lanzar la camiseta de forma oficial y convertir la anécdota en una causa social. "Espero que Robert Pattinson esté orgulloso de esto. Camisetas ya disponibles en nuestra web y la de Sonido Muchacho. Todos los beneficios irán destinados al Sindicato de Inquilinas. Por que injusticias como la de Maricarmen no vuelvan a repetirse jamás. Por que la violencia policial deje de ejercerse contra civiles inocentes y desprotegidos. Organízate", explicaron a través de Instagram.