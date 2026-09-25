Domelipa presenta La del arroba, su álbum debut con colaboraciones de Omar Montes y Ozuna

Después de construir una de las comunidades digitales más grandes del mundo de habla hispana, la artista mexicana DOMELIPA abre una nueva ventana en su historia con ‘La del Arroba’, su primer álbum de estudio, disponible a partir de este 24 de septiembre, bajo su sello discográfico Lipa Music y distribuido por Sony Music Latin.

Con 14 canciones y 39 minutos de duración, ‘La del Arroba’ presenta a una DOMELIPA más personal, vulnerable y musicalmente ambiciosa. El proyecto cuenta con colaboraciones de Ozuna, Omar Montes, Corina Smith, 3AM y Bolela, dentro de una propuesta que tiene paradas en el pop latino, el electro pop, el R&B, el urbano, el regional mexicano, la bachata, la cumbia mexicana y el bedroom pop.

El título recupera el símbolo que acompañó a DOMELIPA desde sus primeros pasos en internet. Antes de convertirse en cantante, la arroba ya era parte de su identidad pública, la llave con la que millones de personas aprendieron a encontrarla, seguirla y entrar en su mundo. En el álbum, ese símbolo deja de funcionar únicamente como un nombre de usuario y se convierte en una declaración artística.

Por eso, todas las canciones aparecen precedidas por una arroba: "@ME AFECTA", "@INCONDICIONAL", "@PIEDRA EN EL CAMINO", "@NO BUSQUES MI NOMBRE", "@OJITOS", "@ELIZA", "@UNA SEÑAL", "@EVEREST", "@AUDEMARS", "@JUEVES", "@ESE VATO", "@BOMBA DE HUMO", "@FANTASMA" y "@DE MI PA MI".

La narrativa visual de ‘La del Arroba’ está inspirada en la cultura digital de 2016, una época marcada por Snapchat, Twitter, BlackBerry, los filtros, los subtweets, las selfies y la sensación de construir una identidad frente a una pantalla. El universo del álbum revisita ese momento no solo desde la nostalgia, sino también desde la perspectiva de una mujer que creció en público en internet y ahora reclama el control de su propia narrativa.

DOMELIPA fue, primero, una estrella de las redes sociales. Ahora utiliza el mismo lenguaje visual que la convirtió en un fenómeno digital para presentarse como artista. Las referencias tecnológicas, los códigos de las primeras redes sociales y la estética de mediados de la década de 2010 funcionan como el hilo conductor de una historia sobre crecimiento, exposición, amor, ruptura y reinvención.

Musicalmente, el álbum recorre distintas etapas emocionales. "@ME AFECTA" abre el proyecto desde un espacio sentimental, mientras que "@INCONDICIONAL" aborda el desamor con elementos de electropop, R&B y urbano. "@PIEDRA EN EL CAMINO" incorpora influencias de la música regional mexicana y "@NO BUSQUES MI NOMBRE” transforma una ruptura en una afirmación luminosa de independencia.

Las colaboraciones amplían el mapa sonoro del disco. El dúo venezolano 3AM participa en "@OJITOS", una canción que cruza pop, R&B y sensibilidad urbana. Bolela aparece en “@UNA SEÑAL”, una propuesta que integra bachata y cumbia mexicana. Omar Montes se une a DOMELIPA en “@AUDEMARS”, mientras Ozuna participa en “@ESE VATO” producida por Ovy On The Drums. Corina Smith completa el grupo de invitados en “@BOMBA DE HUMO”.

El cierre llega con “@DE MI PA MI”, una canción emocional de electropop y teen pop que resume el arco central del álbum: pasar de vivir bajo la mirada de millones de personas a encontrarse a sí misma. Lo que comenzó como una identidad creada para internet termina convertido en una declaración de autonomía.

‘La del Arroba’ fue grabado en estudios de Ciudad de México, Miami y Madrid. DOMELIPA figura como compositora y letrista a lo largo del proyecto, acompañada por un equipo que incluye a Rych, Just Roger, Saak, Nicolas "Na'vi" De la Espriella, Honeyboos, Pablo César Rodríguez, Tunvao, Ovy On The Drums, Botlok y Fuxbeat, entre otros. Jorge Juárez se desempeñó como productor ejecutivo.