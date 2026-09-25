U2 anuncia su primer álbum de estudio en nueve años con el videoclip de Silencio

Carnaval De Luz, titulada en español, será el decimosexto álbum de estudio de la banda y llega 50 años después de su formación, cuando sus integrantes eran adolescentes. Saldrá a la venta el 13 de noviembre.

Para anunciar la noticia, la banda —compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.— lanzó el videoclip de "Silencio", un tema del próximo álbum.

La banda dublinesa ha ganado 22 premios Grammy e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005.

El álbum consta de 12 canciones, incluida "Torn", en la que el grupo colaboró ​​con la leyenda de la música country Dolly Parton, fallecida recientemente. Según el comunicado de prensa de la banda, esta fue la última grabación vocal realizada por Parton.