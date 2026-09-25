CARNAVAL DE LUZ
U2 anuncia su primer álbum de estudio en nueve años con el videoclip de Silencio
Aunque parezca increíble la banda de rock U2 sigue viva y van a lanzar su nuevo disco de estudio titulado Carnaval de luz, el primero completo en nueve años y ya tienen una nueva canción para presentarlo con la que son fieles ha sus raíces aunque ya no consigan crear los himnos de los 80, 90 o principios de los 2000 que los convirtieron en leyendas.
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Carnaval De Luz, titulada en español, será el decimosexto álbum de estudio de la banda y llega 50 años después de su formación, cuando sus integrantes eran adolescentes. Saldrá a la venta el 13 de noviembre.
Para anunciar la noticia, la banda —compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.— lanzó el videoclip de "Silencio", un tema del próximo álbum.
La banda dublinesa ha ganado 22 premios Grammy e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005.
El álbum consta de 12 canciones, incluida "Torn", en la que el grupo colaboró con la leyenda de la música country Dolly Parton, fallecida recientemente. Según el comunicado de prensa de la banda, esta fue la última grabación vocal realizada por Parton.
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