Arde Bogotá nos cuenta la historia de Los Perros: "El origen fue intentar hacer una canción muy rockera tipo Whola Lotta Love de Led Zeppelin pero a nuestra manera"

En nuestra sección de Instagram 'Historia de un hit', nos gusta traeros a las mejores bandas para que os cuenten en el origen de los temas que se han convertido en auténticos himnos para descubrir esas anécdotas de estudio que no siempre se ven a simple vista. Si hay una canción que ha marcado un antes y un después en la vida de Arde Bogotá, esa es 'Los perros', un trallazo incontestable cuya chispa inicial junta referentes aparentemente muy distantes.

Los de Cartagena, a los que entrevistamos recientemente por el lanzamiento de su nuevo disco Manufacturas del club de la gente sola se unen a un club por el que han pasado Despistaos, Niña Polaca, Ginebras, Leire Martínez, Nena Daconte o Gente de zona entre otros.

El objetivo de la banda cartagenera a la hora de encarar el tema era ambicioso y no buscaba medias tintas: querían dar con un riff demoledor con la esencia de los grandes clásicos. "Me acuerdo bastante del origen: fue intentar hacer una canción muy rockera, tipo 'Whole Lotta Love' de Led Zeppelin, pero a nuestra manera", nos cuentan sobre el planteamiento inicial en el local de ensayo.

Sin embargo, el detonante definitivo para dar con la actitud y el arranque del tema no llegó de la mano del rock de los setenta, sino de una de las figuras más influyentes del pop actual. Durante el proceso de composición, la escucha del tema 'I Didn't Change My Number' de Billie Eilish —donde la norteamericana incluye un sample con el sonido de unos perros de fondo— sirvió para encender la mecha conceptual.

"Pensé que tendría que empezar con una frase muy guerrera pero muy grave. Ahí estaba escuchando también a Billie Eilish y caí en la frase de 'soltar a los perros porque me he escapado'. Quería hacerla muy grave y a partir de ahí arrancar con un riff potentón", explican. Una vez encontrada esa primera piedra angular, el grupo fue vistiendo la estructura hasta dar con el sonido definitivo: "Lo fuimos engordando y montamos un tema alrededor de eso". El resto es historia viva de sus conciertos.