Rivers lanza su primer comunicado tras la muerte de Komanche: "No todo es como se lo imaginan"

Tras varios días de silencio, una de las streamers más cercanas a Komanche ha decidido pronunciarse sobre su actividad profesional para las próximas semanas. Samy Rivers ha lanzado un comunicado en el que explica que en los próximos días su equipo publicará contenidos que tienen que ver con ella, pero que han sido producidos, acordados y programados antes del fallecimiento de Komanche, y que no representan su estado de ánimo actual.

La streamer también ha pedido respeto para todos los creadores que han decidido tomarse un tiempo, ya que cada uno de ellos tiene su forma de lidiar con el dolor, y volverá a la actividad al ritmo que considere. Mientras tanto, El Mariana ha vuelto a hacer directos, y otros creadores cercanos a Komanche, como Juan Guarnizo o Ari Gameplays, se mantienen, por ahora, al margen.