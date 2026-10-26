El padre de Lamine Yamal acaba de un plumazo con los rumores de distanciamiento con su primera imagen con Inés García

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha acabado de un plumazo con los rumores de distanciamiento que les perseguían desde hace meses; concretamente desde que aludiendo a sus problemas de salud -padece epilepsia- decidió no viajar a Estados Unidos el pasado verano para arropar a la estrella del Barça en el Mundial de Fútbol que la Selección Española conquistó frente a Argentina, como en cambio sí hicieron su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, y su hermanito Keyne.

Aunque se especuló con que su relación atravesaba por uno de sus peores momentos, y que el conjunto catalán habría aconsejado al jugador que su padre se mantuviese en un segundo plano, Mounir ha dado un paso al frente y ha compartido en redes sociales varias imágenes con las que ha solo ha dejado claro que sigue tan unido a Lamine como siempre, sino que también se lleva a las mil maravillas con su 'nuera'.

"Te presto a mi hijo" es el curioso y divertido comentario con el que ha acompañado la primera instantánea en la que le vemos con Inés, ambos posando abrazados de lo más sonrientes y vestidos con ropa informal en la cocina de la casa de su hijo, la mansión que perteneció a Shakira y a Gerard Piqué y que adquirió a finales de 2025 por 11 millones de euros, y que comparte con la influencer desde el pasado verano.

Y no es la única que ha publicado en su perfil de Instagram, ya que dejando constancia de lo bien que se llevan, ha compartido otra con Lamine y los dos cachorros Golden Retriever que ha adquirido recientemente la pareja y que se han convertido ya en dos miembros más de la familia. "Padre e hijo solo hay 1" ha escrito; una frase breve y rotunda a la que el jugador ha respondido con un emoticono de corazones. Además, y presumiendo de su faceta de 'abuelo perruno', Mounir ha incluido un vídeo en el que le vemos cepillando a uno de los perritos con mucho cuidado, mostrando por primera vez su imagen más familiar junto al delantero, su novia, y sus 'nietos perrunos'.