Depedro nos cuenta la historia de Como el viento: "La primera canción que me dio la sensación de que se merecía un nuevo proyecto"

El cantautor madrileño Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, acaba de sacar su octavo disco de estudio Furia y Calma. Grabado en México y producido por Camilo Lara profundiza en sus raíces mestizas, rock y música de autor mezclada con sonidos latinos.

Esos mismos sonidos latinos que estuvieron presentes en la canción que dio origen al proyecto, tras su grupo la Vacazul, y que es la protagonista de este nuevo episodio de historia de un hit. Un formato por el que han pasado artistas como Despistaos con Física o química, Nena Daconte con Tenía tanto que darte, Niña Polaca con Los días malos o Gente de Zona con la Gozadera.

Recientemente pude entrevistarle y le pregunte por Como el viento que fue, en palabras del propio Jairo "la primera canción que me dio la sensación de que se merecía un nuevo proyecto como Depedro".

"Es la primera canción del primer disco que le tengo que agradecer Amparo Sánchez que me llevó a hacer un documental en 2005 a Chiapas a San Cristóbal de las Casas", nos ha contado sobre el origen de la canción.

"Luego acabamos en las comunidades en la realidad y en Oventic. Escuchando las palabras de los pueblos originarios traducía frases al castella como dicen ellos y originó esta canción Como el viento", explica añadiendo que "a veces parece que está mal construida semánticamente pero era como me decían a mí una fase que era 'todo para todos y para nosotros nada' y algo así dice la canción".

Una de las canciones imprescindibles de su repertorio que no puede faltar en directo: "Pues es una de las canciones que es casi una obligación no en mis conciertos pero también por eso porque fue como la primera que me decía esto es algo nuevo no es algo que mi discurso musical hasta ese momento que era de La Vacazul no tenía no tenía cabida no y es como una especie de ancla".