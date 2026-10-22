Selena Gomez dice que vapear le ha cambiado la voz y culpa a la nicotina

Selena Gomez ha reconocido que el uso frecuente de vaporizadores con nicotina ha "cambiado" su voz. En un video sincero publicado el domingo 18 de octubre en sus historias de Instagram, la cantante y actriz compartió que el sonido de su voz se ha visto alterado debido a este hábito.

"No voy a poder cambiar mi voz. Consumí mucha nicotina a través de vapeadores; para que todos lo sepan, es algo que hice con frecuencia. Es muy difícil dejar la nicotina", aseguró.

Selena instó a sus seguidores a no usar vapeadores ni fumar cigarrillos si pueden evitarlo: «Solo quería decir que, si están pasando por esto o si están pensando en empezar a usar vaporizadores, simplemente no vale la pena. Es una tontería. Ha cambiado mi voz. Así que, si no les gusta cómo suena, es totalmente comprensible. No me importa; simplemente no la escuchen".

Para concluir, Selena reveló que recientemente había conseguido dejar de usar vaporizadores: "Estoy muy contenta porque lo dejé, y espero poder seguir así. Es realmente difícil".

El pasado mes de diciembre, durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram Live, sus seguidores le preguntaron a la superestrella sobre los cambios evidentes en su voz. «Me han hecho esta pregunta varias veces. Lo de la voz...", comentó entonces la artista de 34 años.

"A veces suceden cosas. Me pasan cosas raras; a veces se me inflama la garganta por dentro. Eso es todo", añadió entonces sobre lo que le pasaba a su voz.

Selena lanzó su último álbum, I Said I Love You First, en colaboración con su esposo, el productor Benny Blanco, en marzo de 2025 y este diciembre verá la luz la sexta temporada de su exitosa serie Only Murders In The Building.