Arde Bogotá anuncia Cómo construir un recuerdo, su nueva gira de grandes recintos para 2027, con la que recorrerá 11 ciudades españolas y ofrecerá 15 conciertos entre los meses de mayo y septiembre. Un nuevo salto en la trayectoria de la banda cartagenera, que llevará su directo a algunos de los escenarios más importantes del país con un espectáculo concebido para convertir cada concierto en una experiencia colectiva.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), Arde Bogotá abre un nuevo capítulo en el universo creativo que ha construido alrededor de este trabajo. Si el disco se presenta como un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, la nueva gira plantea una pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar?

Esta es la premisa de «Cómo construir un recuerdo», un espectáculo que propone dejar atrás la soledad y el olvido para celebrar aquello que somos capaces de construir juntos. Una nueva fábrica en la que ya no se producen corazas para protegerse de lo vivido, sino recuerdos compartidos. Las canciones serán las instrucciones y el público formará parte imprescindible del proceso.

La música, la iluminación, el sonido y la escenografía se pondrán al servicio de una experiencia en la que los espectadores dejarán de ser únicamente testigos para convertirse en protagonistas. Una construcción colectiva que pretende que cada persona salga del concierto con algo nuevo e imborrable.

La gira comenzará en Cartagena, la ciudad donde nació Arde Bogotá, con cuatro conciertos los días 7, 8, 14 y 15 de mayo en la Cuesta del Batel. Una elección que convierte su regreso a casa en uno de los acontecimientos más especiales de esta nueva etapa.

Además, el Ayuntamiento de Cartagena impulsará una programación de actividades paralelas para que la ciudad no sea únicamente el lugar donde se celebren los conciertos, sino que se convierta en el escenario de una residencia urbana que irá más allá de la música y conectará con la vida cultural de Cartagena.

Tras las cuatro fechas inaugurales, la gira continuará por Barcelona, Toledo, Bilbao, Granada, Valencia, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Albacete y Sevilla. Entre las grandes citas destacan el concierto en San Mamés de Bilbao, el Parc del Fòrum de Barcelona o las dos noches consecutivas en el Estadi Ciutat de València.

La nueva era de Arde Bogotá

Cómo construir un recuerdo llega en un momento especialmente significativo para Arde Bogotá. Tras una trayectoria de crecimiento constante, que los ha llevado de las salas a los grandes festivales y a escenarios internacionales de Europa y América, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader afrontan ahora una gira de grandes recintos con un espectáculo de nueva creación.

Su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola, publicado el pasado 2 de octubre, ha supuesto un nuevo paso en la evolución artística del grupo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, el disco reúne once canciones que exploran la soledad, la memoria y los mecanismos con los que intentamos protegernos del dolor.

Ahora, la banda propone continuar esa historia desde el directo, transformando el concepto del álbum en una experiencia compartida. Porque si MCGS nos enseñaba a construir un corazón para olvidar, «Cómo construir un recuerdo» propone descubrir todo aquello que merece la pena recordar.

Preventa exclusica para el club de la gente sola

Arde Bogotá ha habilitado además una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad online, El Club de la Gente Sola, que podrán adquirir sus entradas los días anteriores a la apertura de la venta general. La afiliación al club para recibir los códigos de preventa finalizará el 21 de octubre 23:59. Una oportunidad para que quienes forman parte de esta comunidad tengan acceso prioritario a los conciertos de «Cómo construir un recuerdo».

La venta general de entradas se abrirá el jueves 22 de octubre a las 12:00 horas, a través de los canales oficiales de venta.

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7 de mayo – Cartagena · Cuesta del Batel

8 de mayo – Cartagena · Cuesta del Batel

14 de mayo – Cartagena · Cuesta del Batel

15 de mayo – Cartagena · Cuesta del Batel

21 de mayo – Barcelona · Parc del Fòrum

29 de mayo – Toledo · Recinto Ferial de la Peraleda

12 de junio – Bilbao · San Mamés

19 de junio – Armilla (Granada) · Complejo Deportivo Rafael Machado Villar

25 de junio – Valencia · Estadi Ciutat de València

26 de junio – Valencia · Estadi Ciutat de València

3 de julio – Zaragoza · Ibercaja Estadio

10 de julio – Gijón · Parque Hermanos Castro - Gijón Life

31 de julio – A Coruña · Coruña Sounds

4 de septiembre – Albacete · IFAB

11 de septiembre – Sevilla · POP CAAC