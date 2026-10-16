¿Qué pasará al final de GTA 6? Los streamers comparten sus reacciones y teorías

GTA 6 es, oficialmente, uno de los juegos más esperados de la historia. La comunidad streamer está volcada con cada tráiler o novedad que se lanza, y poca duda cabe de que la mayoría de ellos lo jugarán durante las semanas que sigan a la publicación del juego. Tras la publicación del último tráiler antes del lanzamiento oficial, muchos de ellos han mostrado sus reacciones en directo, y también han compartido sus teorías sobre lo que podría pasar al final del modo historia.

IlloJuan es quien ha explicado con mayor exactitud sus teorías: según él (y según otros muchos jugadores), es casi seguro que alguno de los dos protagonistas fallezca durante la historia. Pero lo curioso es que IlloJuan va más allá: su teoría es que ambos protagonistas morirán en un último gran atraco, al estilo de Bonnie y Clyde, y que el modo de mundo abierto será jugable con un personaje diferente.