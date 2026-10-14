AuronPlay y Cristinini cierran la puerta a una posible cita entre ellos, tras semanas de shippeo

Hace ya más de dos meses que empezó a hacerse viral el shippeo entre AuronPlay y Cristinini, y desde entonces han sido muchas las declaraciones que han tenido uno y otro sobre el asunto. Ayer, después de varios días de insistencia, ambos terminaron de confirmar que no sienten interés romántico por el otro.

Los seguidores de estos dos creadores han mostrado su decepción a través de las redes, ya que son muchos los contenidos virales que han existido con respecto al tema, y esperaban que, al menos, ambos streamers se animasen a hacer un stream conjunto. ¡Habrá que ver cuál es el nuevo plan de Fabiana Sevillano para seguir picando a Auron durante los directos que compartan!