Arde Bogotá consigue su primer número uno en ventas con Manufacturas del Club de la Gente Sola por delante de David Bisbal

Hay discos que llegan a las listas de éxitos y discos que, directamente, llegan acompañados de una historia inmensa detrás. Es el caso de Arde Bogotá, que acaba de alzarse con el número uno en la lista oficial de ventas de Promusicae con Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), su esperado tercer trabajo discográfico, según los datos recogidos del 2 al 8 de octubre. Un nuevo y rotundo hito para Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban, que ratifica el crecimiento imparable de la banda de Cartagena a la que pudimos entrevistar recientemente.

El impacto de este primer puesto viene precedido por una expectación sin precedentes que se ha traducido en fenómenos como el agotar su Edición Deluxe Exclusiva Limitada en plena preventa o colgar el cartel de no hay entradas en apenas tres horas para los conciertos de aforo limitado de su gira. En la parte alta de esta misma semana, el podio de ventas se completa con nombres tan consagrados y virales como David Bisbal —que entra fuerte con su disco de versiones románticas Eternos—, Quevedo con El baifo, Bad Bunny, Omar Courtz y Guitarricadelafuente.

Más allá del frío dato comercial, el éxito de Arde Bogotá refleja algo mucho más difícil de medir: la consolidación de una forma de entender el rock donde la intensidad, la emoción y el sentimiento colectivo ocupan el centro. Grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles y producido por Joe Chiccarelli, MCGS es un ejercicio de absoluta ambición sonora. Once canciones concebidas como un manual de instrucciones que transitan sin complejos por guitarras profundas, rock stoner, medios tiempos, funk, pop, flamenco, pasodoble, electrónica y góspel, anteponiendo la cohesión del disco al hit rápido.

Este número uno celebra no solo un álbum sobresaliente, sino también el viaje incansable de cuatro músicos que han hecho de los directos, las letras cuidadas y la conexión con su comunidad el verdadero motor de su proyecto. Desde la inicial Instrucciones hasta el cierre con Sacude, el cuarteto mima cada detalle para construir un universo propio que no deja de sumar adeptos en cada rincón del país.

Con Manufacturas del Club de la Gente Sola, Arde Bogotá no solo debuta en lo más alto, sino que inaugura con matrícula de honor su nueva e ilusionante etapa artística.