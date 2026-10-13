Estopa saca disco nuevo, rescata su primera maqueta y dará cuatro conciertos en estadios en 2027

Después de dos semanas de misterio protagonizadas por una enigmática 'E' pintada con spray en callejones, paredes y pantallas de toda España, el misterio se ha desvelado. Estopa ha anunciado esta mañana en el Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona el Proyecto MKT, una ambiciosa iniciativa que rescata los orígenes de la banda con el lanzamiento de un doble disco y una gran gira por estadios prevista para junio y julio de 2027.

La Maketa: la asignatura pendiente de los hermanos Muñoz

En 1997, mucho antes de fichar por una discográfica, David y José Muñoz grabaron más de 30 canciones entre su casa y un estudio financiado con el premio de un concurso de cantautores. Aquella cinta se convirtió en uno de los primeros casos de música viralizada en España, circulando de mano en mano y abriéndoles las puertas de la industria.

Si bien aquellos temas dieron forma a su aclamado álbum debut de 1999 y a parte de Destrangis (2001), varias canciones se quedaron en el tintero sin llegar a editarse oficialmente. Ahora, La Maketa recibe el reconocimiento histórico que merece.

El trabajo verá la luz el 20 de noviembre en formato de doble CD y se divide en dos propuestas muy cuidadas:

Disco 1 (Inéditos y nuevos aires): Contiene diez canciones producidas por ellos mismos. Incluye los 7 temas de la maqueta que nunca llegaron a un disco oficial, 3 canciones "nuevas-viejas" nunca grabadas hasta ahora, y la que consideran su primera composición verdaderamente escuchable. El disco se grabó en directo en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona con todos los músicos tocando simultáneamente, y cada tema cuenta con un vídeo que documenta el proceso.

Disco 2 (El máster original): Recoge las grabaciones originales de 1997, editadas oficialmente por primera vez directamente desde la cinta madre —hallada de manera fortuita en casa de sus padres—, ofreciendo por fin un sonido de alta calidad muy alejado de las copias deterioradas que circulaban por internet.

Preventa exclusiva por el 'Día de la Estopidad'

El próximo 18 de octubre se cumplirá el 27 aniversario del lanzamiento de su primer disco, una fecha bautizada por los seguidores como el Día de la Estopidad.

Para celebrarlo, el dúo ha implementado una estrategia inédita en su carrera para premiar a su comunidad: la precompra del disco físico en estopa.com será la llave para acceder a la preventa de entradas de su nueva gira.

Cómo conseguir el acceso: Quienes realicen la precompra del disco a partir de este 18 de octubre recibirán un código personal e intransferible.

Envío de códigos: El 16 de noviembre a partir de las 10:00 h se repartirán los códigos para comprar las entradas un día antes de la apertura general.

Venta general: Las entradas saldrán al público general el 17 de noviembre sobre las 22:00 h en su página web oficial.

Primer adelanto: 'Bicho raro' y el misterio de la 'E'

El pistoletazo de salida musical del proyecto viene de la mano de Bicho raro, uno de los temas más emblemáticos de aquella maqueta cuyas frases terminaron germinando en canciones posteriores como Tragicomedia o Vino tinto. El tema se estrenará este viernes 16 de octubre junto a su videoclip oficial, con el pre-save ya disponible.