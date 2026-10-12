POR SALUD MENTAL
Lola Lolita anuncia que deja las redes sociales temporalmente: "ha llegado un punto en el que no puedo más"
Lola Lolita anuncia entre lágrimas que deja temporalmente las redes sociales para priorizarse y cuidar su salud mental.
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La creadora de contenido Lola Lolita, que cuenta con una comunidad de más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13,7 millones en TikTok, ha anunciado este domingo, entre lágrimas, que deja las redes sociales temporalmente: "Solo quiero ser sincera y compartir con vosotros lo que siento ahora mismo".
"Voy a intentar ser lo más breve posible, jamás pensé que haría un vídeo así, la verdad, pero ha llegado un punto en el que no puedo más. Es algo que yo he intentado como alargar mucho, que no he querido tampoco prestarle mucha atención y simplemente quiero ser transparente con mi comunidad, porque después de diez años es algo que siempre he intentado hacer y no estoy bien", comienza diciendo en el vídeo publicado en ambas plataformas.
"Llevo mucho tiempo no estando bien, pero siempre he intentado como camuflarlo, no escucharme, dejarme para después, disimularlo. Y llega un punto en el que cuando tú tapas eso, con el tiempo tu cuerpo dice: 'Mira, no puedo más'. Tu cuerpo y tu mente. Y eso es lo que me está pasando", confiesa.
La influencer ha querido sincerarse con todos sus seguidores: "Estoy pasando por un momento en el que no puedo más, que necesito parar, aunque sea un poco, para cuidarme a mí misma, que creo que es lo más importante. Creo que la salud y la salud mental es lo más importante. Siempre lo decimos, pero nunca hacemos ni puñetero caso, hasta que un día dices: 'Hostia, ¿qué pasa?".
"Simplemente quiero que sepáis que voy a estar un tiempo desconectada por aquí, porque lo necesito, necesito cuidarme. Es que no sé ni qué decir, la verdad, pero solo quería daros una mini explicación breve", asegura, rompiendo a llorar.
"Creo que mi mayor problema es que creo que soy una persona muy sensible y, y que quizás le afecta todo mucho más de la cuenta. Y esto, pues a la larga me pasa factura. Y mi Lol interior me está pidiendo auxilio. Y creo que simplemente tengo que escucharla un poco para poder volver con más fuerza. Yo amo esto, pero hay veces que, que una no está y como Lolita no está, necesito recuperarla", continúa la tiktoker.
"Creo que siempre me he dejado para después. Y luego pasa lo que pasa. Tampoco quería llorar, porque luego me van a hacer memes llorando, porque la sociedad está así de podrida, que hasta se ríe de una persona que saca un poco de valentía para mostrarse así de vulnerable públicamente", confiesa Lola Moreno Marco.
"Así que nada, que esto no es un adiós, que esto es un hasta luego, pero simplemente que si no me veíais por aquí, quería que supierais que me necesito un poco", se despide, de nuevo, entre lágrimas.
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