La reconocida cuenta de podcast española La Placita Amarilla, organizada por Darío Domínguez y Víctor Álvarez publicaron hace algunas semanas un vídeo que ha alcanzado en TikTok alrededor de 49.000 visitas y cientos de comentarios. La publicación contaba una anécdota basada en la acción de dejar propinas en Estados Unidos y lo que supone con diferencia a España.

En Estados Unidos lo común es que tras recibir un servicio el cliente obligatoriamente tiene que dejar un porcentaje de propina al establecimiento, sin embargo esta práctica se puede interpretar de diferentes maneras en un continente u otro.

En el caso de lo que comentan en el podcast es que a uno de los protagonistas le sucedió algo inesperado en el momento de dejar la propina y es que lo que en España hubiese sido considerado generosidad y agradecimiento, en su caso, el camarero quedó confuso.

Durante la visita al restaurante todo había sido normal, incluso antes de empezar a comer el protagonista preguntó si podía poner una cámara y un foco de iluminación para crear contenido, lo cual no fue ningún problema. De hecho el inconveniente llegó a la hora de pagar la cuenta y es que dado que se había pedido una gran cantidad de comida para el vídeo y que el porcentaje mínimo de propina sugerido por parte del restaurante era del 18%, el joven dejó 50 dólares como compensación. Sin embargo, el camarero se acercó nuevamente a la mesa a pedir explicaciones: "Oye, ¿no me habías dicho que estaba la comida muy buena? ¿Pero habéis tenido algún problema?" preguntó el trabajador, lo cual lo dejó consternado comentaba el locutor.

El creador de contenido por otro lado, incluso llegó a pensar que el camarero había tenido algún problema con otro compañero. Para finalizar, el trabajador llegó a preguntar incluso el nombre del canal en el que se subiría el contenido creado.

Este acontecimiento muestra como una acción puede ser interpretada de una forma u otra en diferentes países, y es que lo que en España habría sido considerado que el servicio ha sido excelente, en Estados Unidos una cantidad de propina tan alta supone que algo ha ido mal y no es motivo para celebrarlo.

En Estados Unidos además, dejar una cantidad extra a lo que se debe abonar, los restaurantes suelen pedir de forma obligatoria un 15% o 20% de propinas por lo que no suele ser un indicador de la satisfacción del cliente referente al trato recibido, por ello, los 50 dólares fueron consideraros una mala señal.