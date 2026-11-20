ILUSIÓN OPTICA VIRAL
¿Sabrías decir si este avión se aleja o se acerca? La imagen que divide a Internet
Vuelve a viralizarse una imagen de ilusión óptica y los usuarios debates qué opción es la correcta.
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Hace algunos días en redes sociales, sobre todo en X, se ha viralizado con hasta 400.000 visualizaciones una fotografía compartida por @Xaraphim que muestra un avión durante un anaranjado atardecer. Pero miles de usuarios se preguntan, ¿el avión se aleja o se acerca?.
Como se puede observar, dependiendo de cómo interpretes la imagen o desde qué punto la mires, el vehículo puede estar inclinado realizando una maniobra de ascenso o por el contrario de descenso. Por ello, los espectadores han utilizado varias herramientas desde buscar pistas que pasen desapercibidas hasta aplicar filtros de color para encontrar la respuesta. Sin embargo, muchos aseguran que al igual que con muchas otras imágenes distorsionadas, una vez que ves una opción, es muy complicado que consigas ver la otra.
La razón por la que este tipo de imágenes nos dejan confusos es debido a la iluminación o las sombras, puesto que es prácticamente imposible distinguir los detalles que nos ayudase a conocer la posición de la aeronave. Al no tener ningún detalle claro, nuestro cerebro es capaz de ver varias opciones a la vez.
Y tú, ¿conseguiste resolver el misterio del famosísimo vestido de color azul y negro o blanco y dorado?, ¿podrás reconocer ahora la verdadera posición del avión?.
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