El estreno del nuevo videojuego GTA VI está revolucionando a todos aquellos usuarios emocionados por por su llegada, los cuales están reorganizando sus tareas y deberes pendientes para poder jugar a esta entrega que ha tardado alrededor de 13 años en salir a la luz.

Marcada por múltiples retrasos a lo largo de la última década por parte de la compañía de Rockstar Games, finalmente se ha lanzado oficialmente la descarga anticipada del juego el pasado 10 de noviembre de 2026, a pesar de que no se puede jugar hasta el 19 de noviembre, muchos se están preparando para el esperado acontecimiento y Juan Miguel, un profesor no se ha quedado atrás y ha revolucionado las redes.

En las últimas horas ha circulado y se ha viralizado en redes sociales el mensaje por correo de un profesor emitido a sus alumnos, en el que ha decidido retirarles flujo de trabajo para que puedan disfrutar del videojuego sin ningún agobio de ámbito educativo: "He querido que durante la semana del lanzamiento de GTA VI no tengáis deberes, trabajos ni entregas de mi asignatura. Además, he retrasado el examen del día 23 al 30 para que podáis organizaros mejor y tener más tiempo libre durante esos días" comenta Juan Miguel.

Por otro lado, no ha podido tomar esta decisión sin mirar hacia atrás y recordar su adolescencia cuando en su época, él puedo disfrutar del GTA V en el año 2013 donde tenía la misma edad que sus actuales alumnos, por ello, poniéndose en el lugar de ellos, ha decidido darles tiempo libre, pero asegurando que durante las semanas posteriores será necesario volver a coger ritmo en su asignatura: "Os he exigido más de lo habitual precisamente para adelantar materia y poder daros esta sorpresa. Eso sí, la semana siguiente tendremos que volver a apretar para recuperar nuestro ritmo habitual. Aunque haya momentos para disfrutar, tenéis un curso importante por delante, pero estoy seguro de que sabremos compaginar estos momentos con nuestras responsabilidades".

Para finalizar el emotivo y empático mensaje, no ha olvidado las características incuestionables del videojuego y les ha pedido que gocen del sentido de la responsabilidad: "Sé que ya sois mayores, pero intentad no pasaros haciendo ciertas cosas que todavía no son del todo adecuadas para vuestra edad, como lo de los tacones... Creo que ya me entendéis".

Algunos de los usuarios de internet han comentado que se trata de un gran profesor, involucrado con su trabajo y el alumnado , otro han indicado: "le va a meter mas horas que todos los alumnos juntos", sospechando que es Juan Miguel el que quiere gozar de libertad para volver a disfruta de la esencia del famosísimo GTA.