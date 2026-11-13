Una rosa de papel y una nota: el gesto romántico de un cliente a una camarera se vuelve viral en TikTok

Mónica León ha compartido mediante sus redes sociales la iniciativa que ha tenido un cliente mientras trabajaba. Antes de abandonar el local, el desconocido le dejó una rosa hecha a mano con una servilleta del lugar y una carta en la que decía que le gustaría conocerla, más allá de la interacción profesional.

Ante este gesto, Mónica ha publicado un vídeo emocionada, puesto que admite que hoy en día cada vez se hacen menos gestos así: "Me parece un detalle tan bonito. Es que estas cosas hoy en día no se hacen, ¿sabes?. Sin embargo, no está convencida del todo de hablarle al número que el cliente le facilitó. La joven confiesa que le da cierto reparo e incluso miedo al tratarse de una persona que no conoce.

Además de un número de teléfono, el mensaje contenía las siguientes palabras: Esta rosa no se come, no lleva ingredientes y no necesita horno, pero lleva una pequeña intención: conocerte". Así mismo, en caso de que Mónica tuviese pareja y con el fin de no haberla incomodado también dejó escrito: Si te apetece escríbeme, y si ya hay alguien en tu vida, dímelo sin problema. Prefiero un mensaje tuyo antes que quedarme con la duda"

Fuera de las dudas ocasionadas y el temor, la trabajadora asegura que ha sido un detalle muy especial y le ha hecho mucha ilusión, por lo que independientemente de su decisión guardará el regalo y la experiencia: "La verdad es que esto me lo voy a guardar porque me parece algo precioso" comentaba en el vídeo.

Para acabar de comentar lo sucedido con sus seguidores, vuelve a reflexionar y hacerse la misma pregunta esperando ayuda y opinión en los comentarios: "¿Qué haríais vosotros?,¿Le hablaríais o no le hablaríais?"