La increíble vida de una española trabajando en un crucero de lujo en Noruega por 1.500 euros a la semana

Trabajar en un crucero de lujo puede parecer una experiencia idílica, pero la realidad detrás de sus instalaciones y servicios exclusivos es muy diferente para quienes forman parte de la tripulación. Laura Prieto, una influencer española que comparte en redes sociales su experiencia laboral en Noruega, se ha hecho viral al contar cómo es su día a día a bordo de un barco y revelar las condiciones económicas de su empleo.

A través de su cuenta de TikTok, donde acumula más de 12.000 seguidores, la joven explica que su trabajo consiste en atender prácticamente todas las necesidades de las personas que viajan en el crucero. Una responsabilidad que ella misma compara con la de ser ama de casa, ya que tiene que encargarse de tareas tan diversas como cocinar, limpiar y estar pendiente de los clientes durante toda su estancia.

Aunque el sueldo es uno de los aspectos que más ha sorprendido a quienes han visto sus vídeos, Laura reconoce que no está especialmente contenta con su trabajo. Según ha contado, recibe 1.500 euros semanales antes de impuestos, a los que se suman cantidades adicionales por cada jornada extra que realiza. Una vez aplicado el descuento fiscal del 28% que menciona, sus ingresos se quedan en unos 1.080 euros a la semana.

Más allá de las cifras, la influencer también ha puesto el foco en las exigencias de trabajar en alta mar. Laura ha explicado que ha llegado a pasar más de 16 días seguidos encerrada en el barco, una situación que da una idea de las particularidades de este empleo y de las dificultades que puede suponer mantener una rutina lejos de tierra firme.

Por eso, pese a las condiciones económicas, considera que no es un trabajo adecuado para todo el mundo. Las responsabilidades constantes y el tiempo que se pasa a bordo son algunos de los factores que hay que tener en cuenta antes de plantearse una experiencia laboral de este tipo.

A todo ello se añaden las propinas que dejan algunos de los clientes del crucero. Laura no ha querido desvelar cuánto dinero ha conseguido reunir por esta vía, aunque sí ha compartido un detalle que da una pista sobre lo que pueden llegar a suponer: gracias a esas cantidades adicionales, ha podido comprarse un móvil de última generación.

Su testimonio ha despertado la curiosidad de quienes se preguntan cómo es realmente trabajar en un crucero de lujo. Una experiencia que, detrás de los paisajes noruegos y el servicio exclusivo que reciben los pasajeros, también implica largas temporadas a bordo, múltiples responsabilidades y unas condiciones laborales que no convencen a todo el mundo.