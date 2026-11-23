GTA VI está siendo el tema más comentado en el sector streamer y, en general, en las redes sociales estos días. Todos los grandes rostros del streaming han dado sus opiniones sobre el juego, pero hay uno que se ha resistido a jugarlo: Xokas. Según ha explicado, el lanzamiento de la nueva entrega de su juego favorito, Classic Plus de World of Wordcraft, es lo que obtendrá toda su atención en las próximas semanas. No ha cerrado la puerta a jugar a GTA VI en directo en el futuro, pero será algo para lo que sus seguidores tendrán que esperar.

Lo que sí ha hecho Xokas es dar algunas opiniones sobre el juego: entre ellas, está de acuerdo con que GTA VI sea muy diferente a entregas anteriores, ya que algunos de los rasgos favoritos de los fans de la franquicia están, según él, bastante trillados. ¡Pero no tendremos opiniones completas por su parte hasta que decida darle una oportunidad!