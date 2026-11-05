Illojuan y Lola Indigo desmienten los rumores de crisis

La relación de la cantante española Lola Índigo y el creador de contenido IlloJuan es conocida por su gran discreción y privacidad en redes sociales. Al ser una pareja que apenas expone su intimidad, los fans no tardan en activar las alertas y especular sobre una posible ruptura en cuanto no hay ninguna publicación por parte de ninguno. En cuanto la incertidumbre era ya muy grande, el propio IlloJuan y la cantante han puesto fin a los comentarios con picardía, dejando pistas para los más atentos.

En lugar de subir un vídeo o dar un comunicado aclaratorio sobre su situación ambos han publicado un carrusel de fotografías en Instagram desde la ciudad de Miami. Primero las subió Lola y entre las fotografías salía ella posando en un colorido mural con los brazos abiertos y horas después IlloJuan aparecía por el mismo rincón recreando la misma pose y fotografía en el mural.

Lo que parecía una simple publicación o una coincidencia en las cuentas de ambos se ha convertido en la prueba necesaria que demuestra que la relación sigue su rumbo y los fanáticos han quedado libres de preocupaciones.

Ambos se encontraban en la ciudad en un viaje juntos en el que Lola Indigo, no sabemos si acompañada de IlloJuan, estuvo en una fiesta de Lele Pons y el malagueño junto a SpookSponha paseo por la ciudad que ha inspirado el Vice City del próximo GTA VI que va a salir el próximo 19 de noviembre.