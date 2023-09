El CEO de Twitch se reunirá con Ibai en directo para explicar por qué sufrieron tantos problemas durante la Velada del Año 3

Dos meses después de celebrar la Velada del Año 3, parece que Twitch finalmente dará una respuesta a Ibai y a la comunidad sobre todos los problemas que sufrieron durante la retransmisión de este evento. Porque, aunque Ibai les avisó con muchos meses de antelación, la plataforma fue incapaz de soportar el apoyo que tuvo esta tercera edición de la velada, algo que provocó que a muchas personas les fallara el stream y no pudieran verlo en directo.

Además, este no fue el único problema que sufrió durante la Velada del Año 3, ya que, debido a que el directo superó el máximo de espectadores que puede registrar la plataforma, no se registró la cifra real que alcanzó este evento. Por tanto, aunque Ibai consiguió volver romper el récord de espectadores de Twitch, por ahora sigue sin conocerse cuál es el número más alto que alcanzó durante la velada de este 2023.

Y, cuando parecía que Twitch ya se había olvidado de este tema, ha sorprendido a Ibai al contactarle de nuevo para hablar sobre estos problemas, los cuales le dijeron que iban a investigar de forma privada para saber qué es lo que pasó. Pero, más allá de enviarle los datos, le han propuesto hacer un stream junto a uno de los altos cargos de Twitch, quien se encargará de explicarle cuál es el motivo por el que sufrieron tantos problemas durante el directo de la Velada del Año 3.

Aun así, Ibai aclara que esto es algo que todavía no está concertado ni asegurado, por lo que no está seguro de cuándo se llevará a cabo este stream. Pero, cuando llegue este día, intentará que todo salga lo mejor posible, de forma que contarán con un traductor que les ayude durante todo el directo, de forma que no exista ningún problema de comunicación entre ellos, y tanto él como los espectadores puedan entender bien todo lo que les explique. Por tanto, parece que pronto tendremos respuesta por parte de Twitch, quien se encargará de aclarar todo lo que ocurrió el día de la Velada del Año 3.