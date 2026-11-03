Auronplay recuerda a su amigo Komanche en directo y anuncia que viajarán a El Salvador

El fallecimiento del streamer salvadoreño de 30 años, El Komanche, ha generado una profunda conmoción en la comunidad del streaming. Tras confirmarse su deceso el pasado 25 de octubre en la ciudad de Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León concluyó las investigaciones correspondientes, determinando oficialmente que el caso fue tipificado como un suicidio.

Este suceso ha llevado a sus amigos a lanzar mensajes contra el ciberacoso y campañas que hagan frente al odio en redes, dado que eran conscientes de los problemas de salud mental que venía acarreando Komanche, entre ellos, ansiedad y depresión. La comunidad ha aprovechado para recordar que el propio streamer había denunciado públicamente en numerosas ocasiones el odio recibido en redes.

En su último directo en Twtich, AuronPlay se abrió sobre lo cercana que era su relación con el salvadoreño: "Yo creo que fui de las personas que más hablé con él en estas últimas semanas, es que yo hacía 4 días que había hablado con Komanche" comentaba el streamer. Ambos tenían un vínculo muy cercano tanto en lo profesional como en lo personal.

Al recordar a su amigo, Auron reconoció saber que Komanche atravesaba un momento difícil, pero que no se esperaba este terrible suceso: "Pude notar cosas como podéis notar vosotros de mí, que últimamente pues bueno, tenía ciertos problemas y estaba un poquito más de bajón, sí eso lo podía notar. Pero de ahí a lo otro hay un camino".

Por otro lado, el streamer español confesó el impacto emocional que esto ha supuesto en su vida: "Yo venía de una racha de saber lo que era el dolor hasta que se ha suicidado uno de mis mejores amigos, y ahí he dicho, guau, esto sí que duele". También afirma haber aprendido con Komanche a expresar sus sentimientos: "Aprendí a decir te quiero. O sea, yo no lo entendía, en mi cabeza no entraba". Asimismo, ha vuelto a salir a la luz una llamada en la que Komanche contactó con Auron para expresarle su cariño y agradecerle por no dejarle de lado cuando sentía el rechazo de internet.

Con el fin de ayudar a la familia de su amigo y honrar su lucha, AuronPlay ha anunciado que llevará a cabo proyectos benéficos, entre ellos, hacer unos Squid Games junto a El Rubius e intentar venderlos en Twitch o Kick para darle todos los beneficios a la familia de Komanche.

Finalmente, el creador de contenido confirmó que ya tiene un viaje planeado para antes de que acabe el año y poder visitar la tumba del streamer: "Ayer estuve hablando con Ibai, vamos a ir al Salvador, Ibai, Pol, Juan Guarnizo y yo, antes de que acabe el 2026".