La vuelta de Duran Duran a Madrid, los reyes del synth pop

El regreso de Duran Duran a Madrid, 21 años después de su última actuación en la capital, se acerca con las últimas entradas a la venta. El próximo 6 de noviembre (21.00 horas), la banda británica actuará en el Movistar Arena dentro de su gira internacional Free to Love Tour, con la que este año ha recorrido algunos de los principales escenarios de Europa y Reino Unido, incluido el festival BST Hyde Park de Londres, ante un público de hasta 60.000 personas.

Así, el cuarteto, formado en Birmingham e integrado por los miembros originales Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería), llegará a España con su nuevo y espectacular show, en el que repasará los grandes éxitos de sus más de cuatro décadas de trayectoria, junto a su último single, “Free to Love”, coescrito y producido por su colaborador habitual Nile Rodgers.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, ocho premios a toda una trayectoria, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, innumerables sencillos de éxito y su reciente incorporación al Rock and Roll Hall of Fame, la banda ofrecerá al público algunos de sus himnos atemporales, como “Ordinary World”, “Girls on Film”, “Save a Prayer”, “Hungry Like the Wolf” y “Rio”, junto a una selección de temas de su último álbum de estudio, Danse Macabre, aclamado por la crítica.

Como previa al concierto, el grupo londinense FEZ actuará a partir de las 19.30 horas, coincidiendo con la apertura de puertas del Movistar Arena.

Formada en 2019, la banda explora la fusión de la psicodelia y el rock progresivo desde una perspectiva contemporánea, con especial protagonismo de las guitarras y los teclados. FEZ será así la antesala del directo de un grupo que ha marcado la historia del pop británico y que continúa llevando su música a los grandes escenarios internacionales. Casi cinco décadas después de irrumpir con fuerza en la escena musical británica, Duran Duran