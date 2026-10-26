Leire Martínez sale en defensa de Amaia Montero tras las críticas a su físico y zanja los rumores

Leire Martinez ha hablado sobre Amaia Montero y lo ha hecho para defendarla lamentando que este tipo de comentarios sigan afectando especialmente a las mujeres: "Estamos siendo muy duros en general, es la sociedad. El bodyshaming se ha puesto de moda y me parece terriblemente injusto y terriblemente doloroso", ha asegurado, haciendo un llamamiento a la reflexión colectiva.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha insistido en que es necesario revisar determinadas actitudes sociales y ha puesto el foco en la presión que sufren las mujeres por su imagen: "Sobre todo porque, otra vez más, se hace sobre todo con las mujeres. Entonces creo que tenemos que revisar muchas cosas como sociedad", ha afirmado. Con estas palabras, Leire muestra su rechazo a los ataques dirigidos contra Amaia y apuesta por dejar a un lado los juicios sobre el físico de las artistas.

Asimismo, la cantante también se ha pronunciado sobre las interpretaciones que surgieron en torno a unas palabras de Amaia Montero en el escenario y a la posibilidad de que estuvieran relacionadas con su antigua compañera. Preguntada por si entendía el mensaje como una alusión a ella, Leire ha respondido con naturalidad: "Yo hace tiempo que dije que ojalá, porque hace tiempo que yo ya no estoy ahí y ellos están haciendo una gira maravillosa, así que también ojalá, ¿no?". Y ha zanjado el asunto con un mensaje conciliador: "Poco hay más que decir, quiero decir que estamos bien todos, ya está".

La artista ha ofrecido estas declaraciones durante un evento solidario en el que la música ha tenido un papel protagonista como herramienta de acompañamiento para las personas que atraviesan momentos difíciles a causa del cáncer y sus familias. Leire ha destacado el poder de las canciones para expresar emociones y encontrar consuelo: "La música sana". Muy satisfecha con su gira, que está ultimando, la cantante también ha adelantado que viajará próximamente a México y que prepara con ilusión un concierto previsto para el 17 de abril. Un encuentro en el que, además de hablar de sus proyectos, ha dejado claro su posicionamiento contra las críticas al físico y ha restado importancia a las especulaciones sobre su relación con Amaia Montero.