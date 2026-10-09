¿Qué pasó con Wegow? La ticketera sigue debiendo mucho dinero y se encuentra al borde de la quiebra

A veces ocurren noticias que provocan en su momento pequeños terremotos y que aunque no se resuelvan van despareciendo del foco mediático por falta de novedades, porque otras noticias ocupan la conversación y también por falta de tiempo para investigar y comunicar sobre ellas. Una de esas noticias relacionadas con la música en nuestro país fue cuando en mayo de 2025 explotó el drama de Wegow cuando la popular plataforma de venta de entradas anunció que estaba en preconcurso de acreedores dejando a un montón de promotores y grupos de música, Veintiuno y La M.O.D.A entre ellos, sin cobrar el dinero de sus conciertos.

Recientemente el periodista musical Nacho Criado publico en su Newsletter, Dopamina musical para días raros, un reportaje en profundidad sobre el tema actualizando la situación con el testimonio de ex empleados, con la versión de Juan Cobo, actual CEO de Wegow y con los testimonios de Marisa Moya de Emerge, Diego Arroyo de Veintiuno y Juan Gama, uno de los directores del Prestoso Fest.

La situación que describe Nacho en su investigación es bastante desoladora. Un año y medio después de aquel anuncio que sacudió a la industria musical, las deudas siguen pendientes y la empresa que prometió devolver el dinero a los afectados parece estar al borde del colapso. Según los testimonios recogidos en el reportaje, Wegow se encuentra prácticamente inactiva y ha despedido a los últimos trabajadores que todavía permanecían en la compañía.

Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando Wegow anunció el preconcurso de acreedores, todavía cabía la posibilidad de que la empresa encontrase una salida y así lo pensábamos muchos. La plataforma tenía una posición reconocible en el mercado y una plantilla con experiencia en el sector, por lo que una adquisición por parte de una compañía más grande podría haber servido para solucionar sus problemas financieros, cerrar la deuda y hacerla reflotar.

Sin embargo, el comprador que apareció en noviembre de 2025 no fue ninguna de las grandes empresas del sector, como Ticketmaster, Eventbrite, Fever o Entradas.com, sino Cultural Capital Group, una compañía con sede en Granada hasta entonces poco conocida en la industria musical. Su responsable, Juan Cobo, asumió la dirección de Wegow con un mensaje esperanzador para los afectados que de momento no ha podido cumplir: "Este proyecto solo funciona si devolvemos el 100% de la deuda".

La situación volvió a empeorar a partir de febrero de 2026. Un exempleado contactó con Nacho para alertarle de los problemas que estaban sufriendo los trabajadores, tanto con el cobro de sus nóminas como con los pagos a la Seguridad Social. El periodista contrastó después esta información con otros antiguos empleados y encontró testimonios que apuntaban en la misma dirección.

Uno de ellos resumía el panorama con una previsión especialmente pesimista: Wegow acabaría quebrando sin devolver el dinero a los artistas. Una posibilidad que, a tenor de lo que recoge la investigación, cada vez preocupa más a quienes llevan meses esperando cobrar.

La crisis no afecta únicamente a las bandas y promotoras que vendieron sus entradas a través de la plataforma. Los propios trabajadores de Wegow han sufrido las consecuencias de una situación económica que, según los testimonios recogidos por Criado, llevaba meses deteriorándose.

Durante la elaboración del reportaje, los tres empleados que todavía trabajaban en la compañía fueron despedidos. Según cuenta uno de ellos al periodista, se quedaron sin recibir el finiquito ni la indemnización correspondiente. La misma fuente asegura que no cobraban desde febrero y que las bases de cotización no estaban al día desde mayo.

Preguntado por esta cuestión, Juan Cobo reconoció que la situación económica de Wegow había provocado que durante un tiempo no pudieran atender determinadas nóminas con normalidad. También admitió que existían obligaciones pendientes con la Seguridad Social, aunque aseguró que se encontraban en proceso de regularización.

El CEO defendió que sigue siendo el administrador único y propietario del 100 % del capital de Wegow y que continúa buscando soluciones para salvar la empresa y responder ante sus acreedores.

"Entiendo perfectamente la preocupación, el enfado y las críticas», reconoció en su respuesta a Criado. "Mi compromiso no ha cambiado: seguir trabajando hasta agotar todas las vías razonables que puedan permitir una solución para Wegow y para las personas y empresas a las que la compañía debe dinero".

Veintiuno no saben nada de Wegow

Si hay un grupo que ha denunciado públicamente el caso desde el principio, ese es Veintiuno y por eso mi primera pregunta en la entrevista que les hice recientemente fue sobre este tema. La banda liderada por Diego Arroyo ha utilizado sus redes sociales para visibilizar el problema y reclamar el dinero que sigue pendiente.

Arroyo explica a Nacho que la última comunicación que recibieron de Wegow se produjo hace aproximadamente un año. En aquella ocasión, según recuerda, desde la empresa les trasladaron que no les beneficiaba hablar públicamente de la situación ni del dinero que no habían cobrado.

Desde entonces, asegura que nadie de Wegow se ha puesto en contacto con ellos ni con el bufete de abogados que los representa. «Nada, cero», resume el cantante.

La denuncia de Veintiuno también se ha traducido en gestos musicales. Uno de los más significativos fue su colaboración con La M.O.D.A. y Niña Polaca en una versión conjunta de La ruina, una canción que adquirió un significado especial en el contexto de los impagos de la ticketera.

Las tres bandas representan una parte de una crisis mucho más amplia que ha afectado a numerosos profesionales de la música en directo. Y el problema es que, mientras pasa el tiempo y el caso pierde presencia en la conversación pública, las deudas siguen ahí.

Los afectados se organizan y llevan el caso a los tribunales

Ante la falta de soluciones, los perjudicados por Wegow también se han organizado para defender sus intereses. La Plataforma de Afectados por Wegow, impulsada inicialmente con la participación de la unión de autónomos UATAE, agrupa formalmente a alrededor de 70 bandas y empresas promotoras.

Nacho Criado también ha hablado con Marisa Moya, codirectora de Emerge Producciones y una de las personas más visibles de esta plataforma. Moya explica que el último contacto oficial con Wegow se produjo en febrero de 2026, cuando los abogados de los afectados se reunieron con representantes de la empresa para estudiar una propuesta de colaboración paralela al plan de reestructuración. La propuesta, según su testimonio, fue deficiente.

Ante la falta de avances, varios afectados han presentado una querella penal conjunta contra el anterior Consejo de Administración de Wegow. Según recoge el reportaje, la acción judicial está pendiente de admisión a trámite y no todos los perjudicados participan en ella.

¿Qué va a pasar con Wegow?

La investigación de Nacho Criado vuelve a poner sobre la mesa un caso que sacudió a la industria musical española y que, pese a no haberse resuelto, ha ido desapareciendo de la conversación pública. Un año y medio después del anuncio del preconcurso de acreedores, la situación sigue sin solucionarse y el futuro de la compañía es cada vez más incierto.

El periodista me reconoce que al principio pensó que Wegow podía remontar pero ya no: "Lo veo absolutamente irremontable ya. Cuando se anunció el preconcurso de acreedores sí pensé era solucionable"

"Por lo que me han contado en el reportaje sólo en diciembre/enero hubo una leve oportunidad de remontada... pero los acreedores no se creen nada, las condiciones a firmar como indica Juan Gama del Prestoso eran pésimas y desde febrero hasta aquí todo ha debido ir cuesta abajo", me explica.

Parece que todo esto va a terminar de la peor manera posible con una marca completamente destruida, con unos trabajadores desamparados y con un montón de promotores, artistas y empresas del sector con mucho dinero por cobrar.