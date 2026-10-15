Grecas saca un EP con canciones de 15 segundos: ¿broma, crítica a la industria actual o genialidad de marketing?

Cada vez sale más música y los periodistas, creadores de contenido y divulgadores musicales estamos completamente desbordados. A ese ritmo frenético hay que sumar que gran parte de nuestro tiempo y cobertura se los llevan inevitablemente gigantes como Rosalía, Bad Bunny, Shakira o Taylor Swift. Por eso, cada vez son más los artistas independientes que acompañan sus lanzamientos con acciones virales y estrategias de marketing —tanto dentro como fuera de las redes sociales— para lograr destacar en medio del ruido.

Uno de ellos ha sido el rapero Grecas. Lo que acaba de hacer ha provocado que numerosos compañeros del sector hayan publicado vídeos analizando la jugada y que yo mismo esté aquí escribiendo sobre ello, entre entrevista y entrevista y con varios reels pendientes de editar.

El rapero madrileño arrasó en 2025 con su disco de concepto urbano Hecho en la M-30, gracias a canciones como Bad voy o Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, dos canciones de las que se volvieron muy virales trozos de 15 segundos en TikTok. Ahora regresa con un nuevo EP de seis canciones titulado 15 segundos, en el que todos los cortes duran exactamente eso: 15 segundos. El trabajo completo dura tan solo un minuto y medio.

La pregunta que nos hacemos todos es qué se oculta detrás de este movimiento: ¿Se ha cansado de la dictadura de TikTok y de la música fast food? ¿Se trata de una provocación o de una broma con sorna? ¿O estamos, simplemente, ante una jugada de marketing impecable?

Tampoco queda claro si los temas se quedarán así o si esto es solo la primera píldora de un proyecto mayor con versiones extendidas. Por el momento, la lista de cortes la forman: Fua kabrón, Un buen jamón, Tímala, Manolo Bakez, Un consejo e Intervención.