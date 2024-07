Descubre a Ultraligera: "Nos gusta mucho poder ser un rato el putoamo y otro rato un pobre diablo"

Recientemente descubrí una nueva interesante banda madrileña en el panorama del rock alternativo. Se llaman Ultraligera y son un cuarteto formado en 2020 por cuatro amigos, Javier Gismero (voz), Coque (guitarra), Santiago Urruela (bajo) y Martín Aparicio (batería).

En 2023 lanzaron su primer EP titulado Europa y acaban de sacar su nuevo single Silla de mimbre como adelanto de su primer disco de estudio Pelo de foca.

Recientemente tuve la suerte de poder entrevistar en un bar del centro de Madrid con Javier Gismero, cantante de la banda, una charla distendida en la que hablamos de la historia de la banda su nuevo single, su nuevo disco, la situación de la música actual y el proceso de creación de sus canciones.

¿Cuál es el proceso de creación de vuestro último single Tú no lo ves?

Es una canción que cuenta una historia, que a mi es un formato de canción que me encanta, que va describiendo con detalles muy minuciosos la evolución de una historia que por lo general son personajes desarrapados que siempre tienen algún tipo de dolor, huyen de algo o están en busca de algo. Me gusta el escenario de Europa y de las ciudades de fondo de toda esta historia. Me llaman la atención los monumentos y los edificios grandes me parecen un buen fondo donde poner a este tipo de personajes. Luego lo que hicimos fue una instrumentación bastante grande, queríamos que fuera grande y muy cantable con varios cambios bien justificados según iba avanzando la historia para dar voz a esos personajes.

¿La banda surgió hace cuatro años coincidiendo con la pandemia?

Fue justo después de la pandemia. La pandemia nos dio tiempo, a pensar muchas cosas de nuestra anterior banda, una banda que teníamos más de chavales. Cuando acabó la pandemia decidimos quedar más o menos la misma gente y tomamos ciertas decisiones de cambios y cuando vimos la lista nos parecieron los suficientes como para cambiar el nombre de la banda y empezar otro proyecto totalmente nuevo.

Habéis elegido la vía más actual de ir sacando muchos singles antes de sacar un disco, tenéis un EP y más de media docena de singles.

Al final hay que adaptarse a los tiempos y yo creo que tenemos un poco jodida la atención de tal manera que soltarle a la gente, cuando todavía no se te conoce porque llevas poco tiempo, doce canciones de una no permite que mucha gente se acerque a tu proyecto. Sin embargo si vas sacándolo con cuenta gotas das pie a que la gente tenga ese tiempo, esos tres o cuatro minutos que dura una canción, para darte una oportunidad.

¿Vuestro primer disco va a ser un poco un grandes éxitos de los primeros cuatro años de la banda o es un disco más creado el último año?

No porque no hacemos el disco metiendo las mejores canciones en términos de que nos gusten más o menos sino que buscamos un criterio más de proyecto conjunto. Me gusta que los discos funciones todas las canciones y que todo describa el momento por el que está pasando la banda y que mejor nos representa a nivel emocional. Entonces hay canciones que estaban ahí que hemos recuperado y otras que hemos hecho nuevas para el disco.

¿Se han quedado fuera las que no encajaban con la estética o temática del disco por muchas escuchas que tuvieran en Spotify?

Eso es, sobretodo las que nos gusta tocar en directo. Hay canciones que tienen una parte pop que nos encantaban pero que en el ensayo no nos apetecían tanto y hemos venido a divertirnos.

¿Cómo surgió la colaboración de Shinova en Europa?

Tenemos un contacto en común, un amigo que tiene relación con él y le mando un audio con la canción y ya casi que nos lo dio hecho. Nos mando un audio de Gabri diciendo lo mucho que le había gustado el tema y que le interesaba meterse en nuestro proyecto y colaborar con nosotros.

¿Cuándo tu lanzas un proyecto te fijas en otros artistas similares en plan me gustaría que mi carrera fuese tipo Arde Bogotá, Shinova o Carolina Durante?

Sin duda cuando entras en un oficio no dejas de fijarte en los que ya han avanzado un trecho y en los más veteranos. Quieres que lo tuyo sea lo más original posible pero para poder aprender como hacerlo vas captando los ejemplos de cierta gente. Me quedo con esto de esta banda y esto de esta otra banda. Te preguntas ¿Qué ha hecho esta banda para conseguir esa aura de originalidad y de exclusividad? Lo que surge al final puede parecerse más o menos a lo que buscas pero tu camino ya lo llevas.

En ese sentido firmar por Warner tiene que ser otro espaldarazo potente.

Sin duda, son pequeñas cosas que van pasando a lo largo de los años que llevamos y que son un apoyo muy fuerte.

Sobre todo porque te abrirá más las puertas de festivales, productores, medios y playlists oficiales de Spotify.

Si claro, ellos pueden tocar puertas que a nosotros no nos abrirían y te da cierto nombre pero al final lo importante aquí es lo que hace la banda. Una cosa es que te puedan dar ciertos apoyos pero lo que no haga la banda no te lo va a dar nadie.

¿Cuáles son las principales influencias musicales de Ultraligera? Vuestra música me recuerda por un lado al, mal llamado, indie español y por otro al rock alternativo anglosajon de los 2000.

Las primera influencias del grupo fueron todas estas bandas del post-punk revival. Gente que tuvo la valentía y la visión de hacer que el rock pudiera ser de otra manera, algo que pudiera ser más vulnerable y menos chulito. Algo más con ese toque del cine indie, de la literatura indie y de la música indie en la que hay un tio que ya no es el megaputoamo de los 70 sino que puede un tio al que se le viera en la mirada cierta duda y sensibilidad. Eso es algo que nos gusto mucho poder ser un rato el putoamo y otro rato un pobre diablo y la nueva ola del rock nos lo permitía. Como bandas de referencia a mi me gusta mucho placebo y me gusta mucho The Killers.

¿Qué nos puedes contar de vuestro primer disco?

Primero este viernes 19 sacamos Silla de Mimbre, una de mis canciones favoritas. Una canción que me genera muchos recuerdos que nace de una rememoración de los veranos de la infancia. Recuerdo cuando me levantaba de la siesta e iba a hasta la terraza en la que veía toda la linea de playa y a mis padres caminando a lo lejos. A partir de esos recuerdos escribí esta canción que creo que la banda captó muy bien e hicimos una melodía que acompaña genial.

El disco se llama Pelo de foca, ¿Qué historia hay detrás de ese nombre?

Queríamos que todo lo que rodeara al disco fuera más una sensación que un entendimiento de algo. El pelo de una foca es algo que por si genera extrañeza que es lo que hemos sentido al hacer este disco, emociones un poco extrañas que no sabíamos nombrar.

Los productores son Óscar Clavel y Ludovico Vagnone…

Han trabajado con casi todo el mundo ya sea como productores, como músicos o como ingenieros y se nota. Se nota que cuando estás trabajando con ellos hay un clima de trabajo muy avanzado.

¿Cuándo te dan una idea suele ser acertada?

La música es un arte subjetivo, no hay ninguna opinión que vayamos a saber si es buena o no. Las cosas funcionan o no funcionan, hay cosas que de primeras parecen malas pero luego las apañas y sin increíbles y son las que hacen que una canción funcione. Lo que son muy interesantes las ideas y todas merece la pena las ideas y en el momento de la comida hablar con esta gente supone aprender de un montón de bandas porque ellos han estado en el proceso creativo, de grabación y en los conciertos de un montón de bandas.

Este verano tocáis en varios festivales...

Vamos a hacer varios festivales este verano, incluido el Sonorama.

¿Y luego haréis salas?

Este año nos centraremos en la gira de salas, en la presentación de Pelo de Foca. A medida que avance el año iremos desvelando más secretos del disco y presentándolo en la salas.

Por último, ¿Cómo llevas todo el mundo de tiktok, Spotify y redes sociales que os ha tocado vivir?

Es parte del momento actual y andar quejándose de como son las cosas no sirve de nada. Está claro que es un trabajo más, cuando nos quejamos de las redes es basicamente que se abre una parcela de trabajo que no existía que es la de andar comentando todo lo que haces. Yo lo he llevado mal pero de un tiempo a esta parte hemos encontrado la fórmula de que mostrar y que no, donde estar a gusto y que tipo de comunicación tener con nuestra gente.

Antes sólo te enterabas de tus artistas por la radio, la televisión o las revistas

Eso es, puntualmente con algo que además se podía tener un amor casi fetichista hacia ello, sale la revista que me gusta tal día. Pero ese canal era solo desde el artista hacía el público y yo me entero de lo que siente la gente con mis canciones gracias a Instagram, hay mensajes que me manda la gente que yo me emociono con ellos.