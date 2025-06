Karol G lanza Tropicoqueta su disco más latino en el que mezcla géneros desde el merengue a la ranchera pasando por cumbia y funk

La tendencia actual de fusionar géneros populares con sonidos contemporáneos alcanza su máxima expresión en el nuevo disco de Karol G: Tropicoqueta. La artista colombiana presenta un auténtico cóctel de ritmos latinos y tropicales, al que ella misma ha bautizado con ese nombre tan singular.

En este trabajo, Karol G rinde homenaje a sus raíces a través de una amplia variedad de colaboraciones que van desde su pareja, Feid, y la cantante Greeicy, hasta leyendas como Manu Chao y Marco Antonio Solís. Una muestra del profundo vínculo con la música de su tierra y de la diversidad que representa.

El álbum arranca con una breve pero significativa aparición de Thalía en el primer tema, La reina presenta, donde felicita a Karol G y le dedica unas palabras que resumen su evolución artística: "pasó de ser la bebecita a la Bichota y ahora la Tropicoqueta".

Como la propia Karol G expresó en su cuenta de Instagram, se trata de "Canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón", y describió su nuevo trabajo como "ntenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico, ÚNICO".

Tropicoqueta recorre una amplia gama de géneros de América Latina: ranchera en Ese hombre es malo, vallenato en No puedo vivir sin él, merengue en Si antes te hubiera conocido, bachata en Amiga mía junto a Greeicy, y una balada con tintes de mariachi titulada Coleccionando heridas, en colaboración con Marco Antonio Solís.

También hay espacio para nuevas exploraciones, como Bandida entrenada, una canción en portugués con puro ritmo funk brasileño, o Viajando por el mundo, junto a Manu Chao, donde predomina el inconfundible estilo del artista francés.

El tema que da nombre al disco, Tropicoqueta, es un divertido mambo que incluye un guiño sonoro al legendario Mambo No. 5 de Pérez Prado. El videoclip que lo acompaña muestra a Karol G vestida con plumas, en una clara evocación al icónico cabaret Tropicana de La Habana.

Por supuesto, no podía faltar el reguetón. Lo encontramos en temas como Latina Foreva —un homenaje a las curvas latinas con un estribillo tan explícito como pegadizo: "Teta y nalga, te-teta y nalga Teta y nalga, te-teta y nalga"—, en Un gatito me llamó y en la sorpresa del disco, Canción 13 (en Spotify) o Verano rosa (en YouTube), una colaboración con Feid que no figuraba en el listado oficial revelado por la artista.

La promoción del álbum incluyó un videoclip con estética de telenovela, protagonizado por una versión noventera de Ricky Martin como galán juvenil, un guiño visual que impregna todo el concepto artístico del disco.

Karol G ha querido dejar claro que Tropicoqueta no es un disco para escuchar una vez y entenderlo todo: "No es un álbum de escuchar una vez y entenderlo todo… este álbum es un viaje. Cada canción es un mundo. Un ritmo distinto. Un sentimiento distinto… Y creo que ahí está la magia… (y el reto también), que no se revela todo al principio. Es un álbum para quedarse… Para irlo descubriendo de a poquitos… Para volverse a enamorar de una canción distinta cada día", escribió en sus redes sociales.

Por eso, invita a escucharlo "sin prejuicio" y "con el corazón abierto", ya que es un viaje "profundo y lleno de nostalgia".

La artista comenzó a gestar este proyecto en agosto de 2023, inspirado en todo el amor que recibió durante sus giras por América Latina: un disco que ha creado "con el corazón llenito del amor" que le brindaron en cada país.

Tropicoqueta también refleja influencias claras de otros artistas y corrientes recientes. Las colaboraciones con músicos de larga trayectoria recuerdan a lo que hizo C. Tangana en El Madrileño; la vuelta a las raíces musicales tiene ecos de lo que ha explorado Bad Bunny recientemente; y temas como Un gatito me llamó bien podrían haber salido del universo sonoro de Motomami de Rosalía.

Karol G lo resume con contundencia: "Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”. Es mi mejor forma de decir: Soy de aquí Y ME SIENTO INFINITAMENTE ORGULLOSA!!!"

Además de Eddy Lover y María Angeliq, el disco cuenta con un equipo de productores de primer nivel como Pharrell Williams, Leo RD, Edgar Barrera, Ovy on the Drums y Tainy.

Tropicoqueta es el quinto álbum de estudio de Karol G y llega dos años después del exitoso Mañana será bonito, con el que ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana.