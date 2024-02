Las 100 mejores canciones de amor de todos los tiempos en español

Muchos verán San Valentín como una moda americana más, otro día consumista esta vez enfocado a gastarte el dinero en regalos, bombones y cenas con tu pareja. Pero lo cierto es que el amor es la sensación más fuerte, más bonita y más importante que puede sentir el ser humano. Todos vivimos para amar y ser amados por nuestras familias, amigos y parejas, por eso hay tantos libros, películas y canciones creados por amor.

Música y amor van de la mano y seguro que conoces cientos de baladas y canciones románticas e incluso puede que tengas una favorita. Yo he querido repasar en profundidad la música popular moderna en español para intentar recopilar en una sola playlist las 100 mejores canciones de amor de la historia en español. ¿Lo habré conseguido?

Para ello he cogido baladas desde los años 50 hasta nuestros días en estilos que van del pop al rock pasando por el indie, los boleros, las coplas o la música de cantautor. No he repetido ningún artista y puesto solo TEMAZOS con mayúsculas que no puedan ser rebatidos por nadie. Quizás no estén todas las canciones que son pero estoy seguro de que todas las que están son.

1. La gota de rocío - Silvio Rodríguez

Podría poner numerosas canciones de este legendario cantautor cubano como Te escribo una canción o Quién fuera pero hay una ternura especial en la gota de rocío que me estremece cada vez que la escucho.

"Me dijo tengo frío

Acércame calor

Y fuí con tanto brío

Que encendí su corazón"

2. Burbujas de Amor – Juan Luis Guerra

Icónica bachata del genio Juan Luis Guerra que todo el mundo conocen. Una canción de amor apasionado llena de metáforas acuáticas que tiene un doble sentido sexual.

"Quisiera ser un pez

Para tocar mi nariz en tu pecera

Y hacer burbujas de amor

Por donde quiera

Oh-oh-oh pasar la noche en vela

Mojado en ti"

3. Con las ganas – Zahara

La canción que puso en el mapa musical a esta cantautora de Úbeda que con el paso de los años se ha convertido en una de nuestras artistas más poderosas e interesantes. Una canción de amor desgarrado llena de pasión y de dolor.

"Me disfrazo de ti

Te disfrazas de mí

Y jugamos a ser humanos

En esta habitación gris"

4. La Playa – La Oreja De Van Gogh

Llena de melancolía y tristeza está este clásico de La Oreja De Van Gogh llamado La Playa. Compuesta por Xabi San Martín y maravillosamente cantada por Amaia Montero es de largo mi canción favorita del grupo. Quizás no sea la canción más bonita del mundo pero si es una de las más bonitas que existen.

"Te voy a escribir la canción más bonita del mundo

Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo

Un día verás que este loco de poco se olvida

Por mucho que pasen los años de largo en su vida"

5. Para quedarte – El Kanka y Rozalén

Que bonito lo hace siempre El Kanka, otro cantautor que adoro y que tiene muchas canciones de amor entre las que elegir. Mi favorita es esta pequeña joya llamada Para quedarte, especialmente bonita en esta versión junto a la preciosa Rozalén.

"Si se trata de ti te hago hueco aunque esté lleno

No hace falta decir que en tu guerra mato y muero

Sabes bien que esta casa es tu hogar

Y yo ya sé que vienes para quedarte"

6. Como una ola – Rocío Jurado

La más grande no podía faltar en esta lista con su arrolladora balada Como una ola compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Si esta canción no te emociona es que algo esta mal contigo.

"Como una ola tu amor llegó a mi vida

Como una ola de fuego y de caricias

De espuma blanca y rumor de caracolas

Como una ola"

7. Sin ti no soy nada – Amaral

Una de las genialidades de Eva Amaral y Juan Aguirre que con el paso de los años se van consolidando como uno de los grupos más icónicos de la música popular en español. Una letra maravillosa para un temazo de los que conoce todo el mundo.

"Qué no daría yo por tener tu mirada

Por ser como siempre los dos

Mientras todo cambia

Porque yo sin ti no soy nada"

8. Un día de estos – Marwan

Otro al que le encanta hacer canciones de amor completamente desbordadas de poesía es al cantautor madrileño Marwan. Pelos de punta escuchándola el otro día en directo junto a Andrés Suarez en el Circo Price.

"Quiero follarte lento mirándote a la cara

Leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas

Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada

Amor es la palabra que resuelve el crucigrama"

9. Inevitable - Shakira

Antes de hacer canciones reggaetoneras y verbeneras Shakira hacía temazos como de pop-rock latino como este cañonazo llamado Inevitable.

"El cielo está cansado ya de ver

La lluvia caer

Y cada día que pasa es uno más

Parecido a ayer

No encuentro forma alguna de olvidarte porque

Seguir amándote es inevitable"

10. Si te vas… - Extremoduro

Robe Iniesta es alguien del que podrías poner incontables canciones de amor pero hay algo en la grandiosidad de Si te vas que me enamoró desde la primera vez que la escuché. Sin duda una de las baladas de rock más icónicas jamás escritas en español.

"Ojalá que me despierte y no busque razones

Ojalá que empezara de cero

Y poderle decir que he pasado la vida

Sin saber que la espero, no"

Esta es sólo una pequeña muestra de las más de 100 canciones que he recopilado a lo largo de los años en esta playlist en la que encontrarás a gente como Joaquín Sabina, Los Secretos, Rosana, Natalia Lafourcade, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Alejandro Sanz o Cecilía entre muchos otros.

Las 100 mejores canciones de amor en español (lista completa)

1. Silvio Rodríguez - La Gota de Rocío

2. Los Secretos - Pero a tu lado

3. Los Ronaldos - No Puedo Vivir Sin Ti

4. Fito y Fitipaldis - Rojitas las orejas

5. Rosana - Si tú no estas

6. Despistaos - Cada dos minutos (con Rulo y la Contrabanda y Kutxi Romero)

7. Andrés Calamaro - Paloma

8. Almendra - Muchacha (Ojos de Papel)

9. Juan Luis Guerra 4.40 - Burbujas de Amor

10. Hombres G - Temblando

11. Joan Manuel Serrat - Lucia

12. Alberto Pérez - Nos Ocupamos del Mar

13. Joaquín Sabina - Y Sin Embargo

14. Zahara - Con Las Ganas

15. Amaral - Sin ti no soy nada

16. Duncan Dhu - A tu lado

17. Natalia Lafourcade - Tú Sí Sabes Quererme (feat. Los Macorinos)

18. Buena Vista Social Club - Dos Gardenias

19. Rocío Jurado - Como una Ola

20. Alex Ubago - Sin miedo a nada (feat. Amaia Montero)

21. Raphael - Como yo te amo

22. Jorge Drexler - Antes

23. Eydie Gormé - Sabor a Mí

24. Vicentico - Algo Contigo

25. Luis Miguel - La Incondicional

26. José Luis Perales - ¿Y Cómo Es Él?

27. Café Tacvba - Eres

28. Marazu - Enredadera

29. Marco Antonio Solís - Si No Te Hubieras Ido

30. Alejandro Sanz - Y, ¿Si fuera ella?

31. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez - El Breve Espacio en Que No Estas

32. Robe - Un Suspiro Acompasado

33. La Quinta Estacion - Me Muero

34. Shakira - Inevitable

35. Tontxu - Para tocar el cielo

36. La Buena Vida - La Mitad De Nuestras Vidas

37. Mecano - Me Cuesta Tanto Olvidarte

38. Love of Lesbian - Incendios de nieve

39. Los Planetas - De Viaje

40. La Oreja de Van Gogh - La Playa

41. Carla Morrison - Te Regalo

42. Mon Laferte - Amor Completo

43. Pereza - Todo

44. Rozalén - Comiendote a Besos

45. El Kanka - Para Quedarte

46. Pablo Alborán - Solamente tú

47. Calle 13 - Muerte En Hawaii

48. Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella

49. Cecilia - Un Ramito de Violetas

50. Los Rebeldes - Bajo la Luz de la Luna

51. Los Lunes Que Quedan - Dime que me quieres

52. Gloria Estefan - Con los Años Que Me Quedan

53. Rufus T. Firefly - (escribe aquí el nombre de la persona a la que más quieras)

54. Rocío Dúrcal - Amor Eterno

55. Maná - Vivir Sin Aire

56. Juan Gabriel - Abrázame Muy Fuerte

57. Chavela Vargas - Se me olvidó otra vez

58. Presuntos Implicados - Esta tarde vi llover

59. Cesária Evora - Besame Mucho

60. Los Tres Caballeros - El Reloj

61. Julieta Venegas - Limón y Sal

62. Ricky Martin - Te Extraño, Te Olvido, Te Amo

63. Jarabe De Palo - Te miro y tiemblo (feat. Ketama)

64. Enrique Urquijo y Los problemas - Aunque tú no lo sepas

65. Ivan Ferreiro - SPNB

66. Albert Pla - Buscando

67. Sinkope - Le voy a cobrar a tus labios tus miradas

68. Luis Eduardo Aute - Sin Tu Latido

69. Luz Casal - Piensa en mí

70. Zenet - Soñar Contigo

71. Pedro Guerra - Me Basta Así

72. Pauline En La Playa - Titubeas

73. Ana Belén - Lia (Bolero)

74. Conchita - Como No Te Voy A Querer

75. Mr. Kilombo - Sinmigo

76. Nino Bravo - Te Quiero Te Quiero

77. Sergio Dalma - Bailar Pegados

78. Zoé - Arrullo De Estrellas

79. Juanes - Para Tu Amor - MTV Unplugged

80. Andrés Suárez - No Saben de Ti

81. Loquillo - Cadillac solitario

82. Mayte Martin - Contigo En La Distancia

83. Buika - No habrá nadie en el mundo

84. Víctor Manuel - Nada Sabe Tan Dulce Como Su Boca

85. Javiera Mena - Mujer Contra Mujer

86. Extremoduro - Si te vas...

87. Malú - Blanco y Negro

88. Miguel Bosé - Olvídame tú

89. Luis Fonsi - No Me Doy Por Vencido

90. Camila - Todo Cambió

91. El Puchero Del Hortelano - Tú Eres Eso

92. Niña Pastori - La Quiero a Morir

93. Pedro Infante - Te quiero así

94. Carlos Gardel - El Dia Que Me Quieras

95. Mercedes Sosa - Razón De Vivir

96. El Arrebato - Durmiendo en tu ombligo (feat. Vanesa Martín)

97. Heroes Del Silencio - La chispa adecuada (Bendecida 3)

98. MARTIRES DEL COMPAS - Serengueti

99. Ismael Serrano - Vértigo

100. El Canto Del Loco - Contigo (feat. Natalia Lafourcade)

101. David Bisbal - Si Tú La Quieres

102. Julio Iglesias - Hey

103. Mocedades - Eres Tú

104. Fonseca - Ven

105. Griss Romero - Mi Razón De Ser

106. La Bien Querida - Muero De Amor

107. Marwán - Cómo Decirte

108. Ariel Rot - Me estás atrapando otra vez (con M-Clan)

109. Amaia - Miedo

110. Leiva - Hoy Tus Ojos

111. Bunbury - Infinito

112. Manolo Garcia - A Quien Tanto He Querido

113. Iratxo - Ciego

114. Carlos Sadness - Amor Papaya en Invierno

115. Lisandro Aristimuño - Canción de Amor

116. Omara Portuondo - Veinte años

117. Antonio Vega - Como La Lluvia Al Sol

119. Rosario - ¡Que Bonito!

120. Burning - Una Noche Sin Ti

121. Antonio Orozco - Devuélveme La Vida

122. Los Chunguitos - Me quedo contigo

123. Tucara - No puedo quitar mis ojos de ti

124. Maria Dolores Pradera - Toda una Vida

125. Revolver - Si Es Tan Solo Amor

126. Carolina García - Cuando zarpa el amor - Balada

127. Depedro - Te sigo soñando (feat. Luz Casal) - En Estudio Uno

128. Triana - Una noche de amor desesperada

129. Laura Pausini - La soledad

130. Massiel - El amor

131. Jere y Rosana - Que Mas Quisiera

132. Marwán - Un Día de Estos

133. Marea - Que se joda el viento