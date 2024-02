La emotiva fiesta de un cantautor llamado Marwan en el Circo Price

Recuerdo ir con mi mejor amigo hace más de 15 años a un concierto benéfico en una pequeña sala de Madrid. Era algo relacionado con una ONG y tocaron varios cantautores que en ese momento desconocía por completo: Pablo Ager, Rash, Jorge Marazu, Conchita, Mr.Kilombo y Marwan.

A lo largo de todos estos años he ido siguiendo la carrera de todos ellos, en su momento sus canciones sonaron en mi podcast, viven en varias de mis playlists y he podido ver a algunos de ellos en directo.

Pero sin duda tenía una espina clavada que me pude sacar el pasado viernes 2 de febrero en el Circo Price, todavía no había visto un concierto del gran Marwan en directo. Me había escuchado todos sus discos, nos seguimos en Twitter y me encantan sus letras pero por lo que sea nunca había podido escucharle sobre un escenario desde aquel día hace tantos años.

Esta vez iba acompañado de mi pareja, a la que conocí gracias a mi mejor amigo, y ahora que lo pienso me parece una muy bonita forma que tiene la vida de cerrar un círculo.

Fue un conciertazo de dos horas en el que un genial Marwan, en plan showman, llenaba el escenario acompañado de Lucas Pez Mago a la guitarra y los coros, Marino Sáiz al violín, Txarli Solano al bajo, Kike Fuentes a la guitarra eléctrica, Alejandro Martínez al piano y Toni Pages a la batería.

La música tiene formas maravillosas e inesperadas de sorprendente y el concierto de Marwan fue una de ellas. Yo me esperaba algo íntimo, intenso en la linea de muchas de las canciones poéticas de este cantautor pero me encontré con una fiesta llena de energía en la que un Marwan, en modo showman y alejado de la guitarra, bailaba, anima a la gente y derrochaba felicidad.

"Quién decía que en el concierto de un cantautor no se podía bailar", exclamó Marwan tras poner al público con pie con Reina del Jagger.

Un concierto en el que se intercalaban las canciones con mensaje como Necesito un país o Meninos da rua que cantó junto a Muerdo con canciones mucho más intensas y románticas como Carita de tonto, Renglones torcidos o su himno a Madrid llamado Puede ser que la conozcas que cantó junto a Funambulista.

Después hubo un momento acústico en el que acompañado de piano y violín interpretó Mi paracaídas y Ángeles con sexo, una de sus canciones antiguas más míticas que ya aparecía en su primer disco de 2008.

La traca final antes de los bises llegó con Seguiremos, El corazón, La vida cuesta, Canción de autoayuda y una de mis favoritas, Conviene saber.

Después el concierto se cerraría con tres momentos épicos de distinta y diferente intensidad pero cada uno precioso a su manera. Siendo Marwan hijo de un refugiado palestino la terrible situación que se está viviendo actualmente en Gaza y en toda Palestina en general a manos de Israel tenía que estar presente en el concierto.

Marwan cantó su Nana urgente para Palestina poniendo los pelos de punta a todo el mundo y provocando lágrimas en las caras de muchos de los presentes. Nada más terminar el público se puso en pie y estuvo más de cinco minutos seguidos aplaudiendo haciendo que las lágrimas brotaran en la cara de Marwan.

Después llegó el momento de la reconciliación cuando Marwan presentó a un amigo con el que se peleó hace tiempo pero con el que había vuelto a juntarse. Se trataba del cantautor Andrés Suarez con el que interpretó la poética Un día de estos.

Y por último el cierre por todo lo alto con la vuelta de la fiesta gracias a la canción Cinco gramos de resentimiento, dedicada a sus haters en redes sociales.

Marwan se despidió anunciando que cerrera su gira con un concierto especial rodeado de amigos en el Wizink Center en 2025 del que pronto conoceremos más detalles.

Además recientemente hemos podido conocer la canción Sueños de libertad, que Marwan ha compuesto junto a Alejandro Martínez y Luis Ramiro para la nueva sería de Antena 3.

En el Circo Price pude vivir un concierto inesperado, diferente y en el que más de 15 años después cerraba el círculo saldando mi deuda musical con este gran cantautor, poeta y showman llamado Marwan.