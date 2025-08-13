Jhayco es detenido en Miami por posesión de cocaína y cannabis

La madrugada del martes, el artista Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido mundialmente como Jhayco (o Jhay Cortez), fue detenido por agentes del condado de Miami durante un control rutinario en el este de la calle 8. Conducía un Corvette rojo a muy baja velocidad y sin licencia. Al acercarse al vehículo, los agentes detectaron un fuerte olor a cannabis y observaron polvo blanco en los pantalones y en su nariz, lo que derivó en una escalada del incidente.

Durante el registro del coche, encontraron dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una y tres bolsitas pequeñas con cocaína —2 gramos en total—, encontradas en sus bolsillos. Jhayco fue arrestado y llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde se fijaron dos fianzas: 2.500 dólares por la cocaína y 500 dólares por el cannabis —un total de 3.000 dólares—, monto que ya ha sido abonado para lograr su liberación.

Este arresto sorprende especialmente debido al peso internacional del artista. Nacido en Puerto Rico en 1993, ha sido uno de los exponentes más poderosos del reguetón y trap latino, con éxitos como Dákiti (junto a Bad Bunny) o No Me Conoce, además de colaboraciones con figuras como J Balvin o Anuel AA. Su detención se produce justo ahora que se encuentra en un momento notable de su carrera.

Hasta el momento, ni su equipo de representación ni las autoridades han emitido declaración alguna sobre los hechos. La noticia ha generado una intensa reacción en redes sociales, donde seguidores y medios de entretenimiento observan con atención el desarrollo de este caso y sus posibles secuelas para su trayectoria artística.

Este episodio marca un giro inesperado para Jhayco, cuya música ha traspasado fronteras. Ahora, su trayectoria legal y mediática se encuentra en una encrucijada que muchos esperan que resuelva pronto.