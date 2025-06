¿Jhayco deja la música? El alarmante mensaje que tiene a los fans en vilo

Jhay Cortez, más conocido por los fans de la música urbana como Jhayco, lleva unas horas siendo uno de los nombres más comentados en redes, después de que se haya hecho viral uno de sus tuits, en los que insinúa que no volverá a lanzar música. Aunque hace cerca de un mes ya lanzó algunos mensajes similares, ha sido este último tuit el que realmente ha llamado la atención de millones de personas, y es por eso que ahora muchos se preguntan si se trata de una retirada de verdad o si es solo una forma de llamar la atención antes de un cambio de imagen y/o nombre artístico.

Este tipo de mensajes en redes, con supuestas despedidas, han acabado siendo en más de una ocasión técnicas de marketing para que un artista deje atrás una etapa y empiece una nueva, bajo otro nombre o con otro alter ego. Pero, por supuesto, también hay cantantes consolidados que se han servido de sus perfiles en redes para poner fin a sus trayectorias musicales y retirarse a una vida más tranquila, lejos de los escenarios.

En los últimos días, Jhayco ha publicado mensajes curiosos en Twitter, como "Saber por qué no quieres hacer algo es mejor que tratar de no hacerlo", "La paciencia es mejor que el orgullo", "Alguien que vive en guerra nunca te podrá dar paz"... O sea, que parece que el cantante está en una etapa de mucha reflexión y cambio vital. Por los mensajes que publicó hace un mes, parece que se ha distanciado bastante de la identidad artística con la que se dio a conocer, así que no sería de extrañar que decidiese darse un tiempo sin lanzar música para descubrir por dónde quiere llevar realmente su trayectoria. ¡Habrá que seguir pendientes de sus redes para descubrirlo!