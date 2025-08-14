La lista definitiva de un australiano que enseña español a sus seguidores para "cagarse" en cosas

La riqueza del lenguaje es una de las principales fortalezas de la cultura hispana. Tenemos muchas formas de expresar un mismo mensaje y dominarlas todas resulta de lo más embriagador. En especial si lo que queremos hacer es quejarnos, maldecir o, cómo no, insultar.

El usuario de Instagram @coreyyy.exe bien lo sabe y no se ha querido guardar para él sus conocimientos. Como australiano y madrileño (así se define en su biografía de la red social), Corey se ha propuesto hacer la lista más completa en torno al verbo "cagar". Porque sí: el español permite "cagarse" en muchas cosas.

"You can shit on the milk, you can shit on your dead relatives, on your mum, on their mum, on God", comenta en inglés. Es decir, "en la leche, en los muertos, en tu madre, en su madre, en Dios". Ahora bien, esto no es más que unos pocos ejemplos de los muchos que enumera.

"En mi vida, en tu vida, en su vida", continúa, "en la mar salada, en tu calavera, en todo lo que se menea". Y es que así es nuestro lenguaje: tan versátil como imaginativo.

Son expresiones que, por coloquiales que puedan resultar, se emplean en el día a día y poca gente se para a pensar exactamente en qué está diciendo. Pero, cuando alguien de fuera escucha un "me cago en diez", le encuentra de todo menos sentido.

¡Así somos! Porque "cagarse" en algo es un signo de frustración; pero no hay nada más satisfactorio que poder expresarlo de tantas maneras como uno quiera.