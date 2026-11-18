Tras semanas de especulaciones, miles de comentarios y vídeos circulando fuera de contexto en las redes sociales, la famosa banda española La Oreja de Van Gogh ha concedido al medio de El País una entrevista, una cita que no se daba desde la reincorporación de la vocalista Amaia Montero en octubre del año 2025. Los integrantes de la banda han comentado desde su gran sacrificio y esfuerzo puesto en cada uno de sus conciertos hasta las críticas recibidas y, sobre todo, comentarios e imágenes mediáticas que buscan tergiversar la verdad de lo que se vive realmente en los bolos.

Sobre la aparatosa caída en el escenario que la cantante Amaia sufrió hace algunos días o incluso la voz desafinada de la que tanto se habla, ella responde: "A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana. Sí, estoy sufriendo, pero no solo por mí. También sufro por mis compañeros de grupo, por mi familia, por todo el equipo… Somos 150 personas girando, con un buen rollo de la hostia y todos se dejan la piel. Nos dejamos la vida en cada puto bolo, me cago en la puta. Y luego salen vídeos diciendo cuatro tonterías: vete a tomar por culo. Y si un día me caigo, pues me he caído…". Xabi, el mejor amigo de Amaya y teclista, además ha aprovechado para recordar que él le advirtió de llevar esos tacones y de que se iba a caer, a lo que comenta: "Y mira lo que pasó: el karma".

Por otro lado, los músicos aseguran que se dejan la piel en cada tarima y que siempre van con la verdad por delante, sin engañar a sus seguidores: "Quiero remarcar que somos cinco músicos defendiendo nuestras canciones sin nada detrás. Lo que hacemos es de verdad. Si un día fallamos, no lo ocultamos. No queremos escondernos de nada. Es nuestra verdad", "Nosotros no somos perfectos ni queremos serlo. Además, la imperfección también es bella" aseguraban.

Además, no se ha dejado pasar el tema de la salud mental centrado en Amaia Montero y en los comentarios de los usuarios que a través de múltiples plataformas aseguran que sufre. Los amigos y compañeros de la cantante aseguran que le piden constantemente que no entre en redes sociales y no lea todo aquello que circula: "Nosotros tres no visitamos apenas las redes…” , “Que sea fuerte no significa que no sea sensible" comentaba Xabi refiriéndose a la artista a lo que ella contesta: "Mucha gente habla de la salud mental diciendo: es que es débil. No, no soy débil: es la sensibilidad… y la química".

También, Amaia recuerda el incidente en el que una plataforma elevadora durante un concierto se quedó atascada y ella continuó cantando: "La que se montó con esa tontería, madre mía. Pero si yo estaba a lo mío, cantando. Pensaba que ya se arreglaría… Fue muy berlanguiano, muy gracioso".

Finalmente, la entrevista culmina con La Oreja de Van Gogh apoyando a su vocalista y asegurando que el rumbo de la banda va en buena dirección a pesar de los comentarios negativos y tomándose las anécdotas con humor y cariño: "La mejor Amaia que he conocido en toda mi vida, tanto personalmente como artísticamente. Incluso con fallos, son los mejores conciertos de nuestra vida". También han asegurado que al finalizar la gira española de este año y la internacional que se aproxima este 2027 se lanzará un nuevo disco que está a medio hacer y que pronto comenzarán con las grabaciones.