La Oreja de Van Gogh recibe la placa del Billions Club de Spotify por los mil millones de reproducciones de Rosas

La banda se suma así al reducido grupo de artistas españoles que han conseguido llevar una canción más allá de los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Dentro de esta selecta lista, La Oreja de Van Gogh se distingue como el único grupo español en lograrlo, reafirmando su lugar como una de las bandas más importantes, influyentes y queridas de la música en español.

Spotify recibió a Amaia, Xabi, Haritz y Álvaro, y parte de su equipo de Get In, para celebrar este logro junto a Spotify y Sony Music. La jornada concluyó con la entrega de la placa y una sesión de fotografías conmemorativas, poniendo el broche de oro a un momento especialmente significativo en la trayectoria de la banda y de la música en España.

Lanzada en 2003 como parte del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, Rosas se convirtió desde su publicación en una de las canciones más reconocidas de La Oreja de Van Gogh. Su entrada en el Billions Club de Spotify refleja no solo su enorme vigencia, sino también la capacidad de La Oreja de Van Gogh para crear canciones universales que trascienden épocas, fronteras y generaciones.

Con más de 1.000 millones de reproducciones únicamente en Spotify, Rosas confirma su condición de canción imprescindible y demuestra que, más de veinte años después, continúa emocionando con la misma fuerza que el primer día.

Actualmente hay cerca de 1.400 canciones (alrededor de 1.396 pistas) que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify y forman parte de su célebre Billions Club. Esta cifra crece constantemente cada semana a medida que más temas alcanzan esa marca histórica.